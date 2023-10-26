С «КМ-строя» взыскивают штраф за нарушения при возведении дома престарелых в Воронежской области

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск областного министерства строительства к московской компании «КМ-строй» о взыскании с нее штрафа в размере 1,2 млн руб. за «ненадлежащее исполнение обязательств» при строительстве дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Нижний Карачан Грибановского района Воронежской области. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о контракте на 244 млн руб., который «КМ-строй» получил в ходе аукциона в 2017 году, следует из опубликованной на портале госзакупок информации. В иске министерство также потребовало обязать компанию в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда исправить допущенные при возведении интерната нарушения. От подрядчика требуют заново положить тротуарную и половую плитку, устранить отслоения штукатурки стен и трещины в них, установить снегозадержатели и подоконники, обустроить вентиляцию.

Суд решил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица казенное предприятие региона «Единая дирекция капитального строительства и газификации». Заседание назначено на 16 января 2024 года.

В августе «КМ-строй» попал в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта по разработке документации и строительству школы в Новохоперске Воронежской области стоимостью 1,14 млрд руб. Подрядчик должен был сдать объект к августу 2023 года, но задержал график более чем на 360 дней.

По данным Rusprofile.ru, ООО «КМ-строй» было зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. В 2022-м сменило юридический адрес на московский. Основной вид деятельности — разборка и снос зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка компании составила 268 млн руб., чистая прибыль — 825 тыс. руб. Директором является Александр Киршинов. Совладельцы — Евгений Катюшкин (51%) и Андрей Матвеев (49%).

Евгений Катюшкин возглавляет воронежскую дилерскую группу «Мотор ленд». Следственный комитет России обвиняет его в махинациях с НДС более чем на 300 млн руб.

Андрея Матвеева обвиняют в мошенничестве более чем на 31 млн руб. при строительстве школы-детского сада в Грибановском районе в 2018-2020 годах (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как считает следствие, руководитель фирмы-подрядчика (господин Матвеев возглавлял «КМ-строй» с 2018 по 2021 год) предоставил госзаказчику подложные акты о приемке выполненных работ и заведомо ложные сведения об их объемах и стоимости.

Кроме того, по данным «Ъ-Черноземье», именно господин Матвеев мог передать 9,2 млн руб. бывшему вице-спикеру гордумы Воронежа и экс-директору областного центра государственной кадастровой оценки Алексею Пинигину за обещание помочь в своевременной приемке и оплате выполненных работ. За мошенничество бывший зампред гордумы получил два года колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб.

Алина Морозова

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