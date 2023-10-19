Воронежского строителя будут судить за кражу 31 млн рублей при возведении школы

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 31 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при строительстве социального объекта в Грибановском районе. Как следует из сообщения ведомства, перед судом предстанет 49-летний теперь уже бывший гендиректор ООО «КМ-Строй» Андрей Матвеев.

О возбуждении уголовного дела против предпринимателя управление МВД по Воронежской области сообщило в августе 2021 года. В его основу легли обстоятельства строительства в 2018-2020 годах школы-детского сада в Грибановском районе. Как считает следствие, руководитель фирмы-подрядчика предоставил госзаказчику подложные акты о приемке выполненных работ и заведомо ложные сведения об их объемах и стоимости. Общий объем ущерба бюджету, по подсчетам обвинения, превысил 31 млн руб. Преступление было вскрыто сотрудниками прокуратуры и управления ФСБ по Воронежской области.

Уголовное дело предали на рассмотрение в Грибановский районный суд. В прокуратуре подчеркнули, что также предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

ООО «КМ-Строй» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году, в 2022-м изменило адрес регистрации в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Согласно Kartoteka.ru, 51% компании принадлежит главе воронежской дилерской группы «Мотор ленд» Евгению Катюшкину, 49% — Андрею Матвееву. Господин Матвеев числился гендиректором ООО до августа 2021 года, сейчас управляющим является Алексей Чиченкин. Выручка «КМ-Строй» в 2022 году почти достигла 278 млн руб., чистая прибыль составила 782 тыс. руб. В начале этой осени арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ООО «Компания Юг» о признании фирмы «КМ-Строй» несостоятельной по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

История с возведением образовательного учреждения в Грибановском районе ранее легла в основу уголовного дела против бывшего заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина. В сентябре он получил два года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. за обман на 9 млн руб. руководителя «КМ-Строй» Андрея Матвеева (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За эти деньги, как установил суд, Пинигин предлагал оказать содействие в беспроблемной приемке выполненных работ.

Сергей Толмачев