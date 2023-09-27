Бывший вице-спикер гордумы Воронежа Пинигин получил два года колонии

Ленинский райсуд Воронежа признал бывшего вице-спикера гордумы Алексея Пинигина виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и назначил ему два года колонии общего режима и штраф в 300 тыс. руб. Он заключен под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев Фото: Сергей Толмачев

Алексей Пинигин признан виновным в том, что летом 2018 года он похитил у руководителя ООО «КМ-строй» Андрея Матвеева более 7 млн руб. под предлогом оказания содействия в беспроблемной приемке выполненных работ по муниципальному контракту в Грибановском районе Воронежской области и их своевременной оплате якобы через передачу взяток должностным лицам правительства региона.

Пинигин признал вину. За время следствия он уволился с поста директора центра государственной кадастровой оценки Воронежской области и сложил полномочия депутата городской думы.

Прокуратуру просила для него четыре года колонии. На приговор Алексей Пинигин пришел с сумкой, в которой лежала книга «Человек в поисках смысла» австрийского психиатра Виктора Франкла, пережившего немецкий концентрационный лагерь. В последнем слове он полностью признал вину и отметил, что за пять лет не совершал никаких проступков, и с учетом состояния здоровья не представляет опасности для общества.

Подробнее о деле Алексея Пинигина читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Спикера оставляют без замов».

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте