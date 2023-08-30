«КМ-строй» снова попал в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва стройки воронежской школы

Сведения об ООО «КМ-Строй», его директоре и учредителях включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Об этом сообщили в воронежском управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Такое решение ведомство приняло по обращению администрации Новохоперского района из-за срыва контракта по разработке документации и строительству школы в Новохоперске стоимостью 1,14 млрд руб. Подрядчик должен был сдать объект к августу 2023 года, но задержал график более чем на 360 дней.

На 10 августа школа была готова на 33%. По данным управления ФАС «КМ-строй» не возвел гараж, надземную часть спортивного блока, части стен, парапетов, перегородок и лифтовых шахт, не завершил устройство кровли и монтаж оконных блоков. Кроме того, подрядчик «лишь частично» проложил сети связи, наружные сети водоснабжения и канализации, теплоснабжения.

«КМ-строй» уже попадал в реестр недобросовестных поставщиков в феврале 2022 года. Основанием стало неполное выполнение работ по капремонту нескольких многоквартирных домов за 83,3 млн руб. Также подрядчик без согласования с заказчиком привлекал к работам субподрядные организации. Срок действия этого решения был три года. Контракт на строительство новохоперской школы компания получила еще в 2021 году.

По данным Kartoteka.ru, ООО «КМ-строй» зарегистрировано в Москве в марте 2010 года для разборки и сноса зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 277,9 млн руб., чистая прибыль — 782 тыс. Управляющий является Алексей Чиченкин. Совладельцы — Евгений Катюшкин (51%) и Андрей Матвеев (49%).

Евгений Катюшкин возглавляет воронежскую дилерскую группу «Мотор ленд». Следственный комитет России обвиняет его в махинациях с НДС более чем на 300 млн руб.

Андрея Матвеева полиция подозревает в мошенничестве на 21,3 млн руб. при строительстве школы в Грибановском районе. Кроме того, по данным «Ъ-Черноземье», именно господин Матвеев мог передать 9,2 млн руб. бывшему вице-спикеру гордумы Воронежа и экс-директору областного центра государственной кадастровой оценки Алексею Пинигину за обещание помочь в своевременной приемке и оплате выполненных работ.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Спикера оставляют без замов».

Александр Прытков

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