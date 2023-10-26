Самарская область и Чукотка стали единственными регионами с временным правительством

Самарская область и Чукотский автономный округ стали единственными регионами, где действует временное правительство. Во всех остальных субъектах РФ, где в сентябре выбрали главу региона, определились с составом кабинета министров.

В Самарской области спустя более чем месяц после инаугурации губернатора Дмитрия Азарова, которая состоялась 25 сентября 2023 года, действует временное правительство. Региональные министры пока работают в статусе врио и в Чукотском автономном округе. Губернатор Владислав Кузнецов там одновременно возглавляет и правительство. В регионе из-за повреждения подводного оптоволоконного кабеля были сложности с интернетом, из-за чего возникли проблемы и с документооборотом.

С составом кабинета министров избранные в сентябре главы субъектов РФ определились в основном в течение двух-трех недель. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее отказался назвать сроки представления нового состава регионального кабинета министров. В ответ на соответствующий вопрос «Ъ-Волга» глава региона ответил, что ему «некуда торопиться».

По сведениям «Ъ-Волга», временное правительство Самарской области может работать в таком статусе до президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 года. В настоящее время врио главы кабинета министров в Самарской области является Виктор Кудряшов, занимавший эту должность и во время предыдущего губернаторского срока губернатора Дмитрия Азарова. По данным «Ъ-Волга», у самарских властей могли возникнуть сложности с согласованием кандидатуры господина Кудряшова в администрации Президента РФ.

Владимир Махов