Ростовские власти попросили дать отпуска мобилизованным жителям региона

Правительство Ростовской области направило командованию Южного военного округа просьбу дать отпуска уроженцам региона, мобилизованным осенью 2022 года. Об этом сообщил представитель правительства в Telegram-канале губернатора Василия Голубева.

Местные жители в комментариях к постам господина Голубева неоднократно жаловались, что мобилизованным до сих пор не предоставили отпуск. По словам пользователей, «мобилизованы гражданские люди, и никто не знает, на какой срок». Жители возмущаются, что мобилизованные «уже год отдуваются за всю страну», и пишут, что они «устали физически и психологически так, что это сложно выразить словами». В связи с этим граждане попросили «обозначить конкретный срок службы для мобилизованных и признать их службу достаточной».

В пресс-службе правительства ответили, что «вопросы увольнения, ротации и предоставления отпусков мобилизованным» являются компетенцией Минобороны. «Руководством области направлено ходатайство командованию Южного военного округа о предоставлении отпусков уроженцам Ростовской области, призванным в рамках частичной мобилизации в соответствии с графиком»,— заверили власти.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что для ротации военнослужащих в зоне военной операции на Украине будут задействовать контрактников. Он уверяет, что проводить новую мобилизацию необходимости нет. «На сегодня более 200 тыс. военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть, и больше»,— сказал он «Ленте.ру».

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил об ее окончании, но отдельного указа об этом не подписывал. Минобороны РФ говорило, что в армию за тот период были призваны 300 тыс. человек.

Лаура Кеффер