Слабеющий рубль закрывает дефицит

Курсовая разница от переоценки валютных активов и золота Фонда национального благосостояния (ФНБ) за девять месяцев этого года составила уже 2,33 трлн руб.— это вчетверо больше, чем за этот период было изъято из фонда на финансирование дефицита федерального бюджета (561 млрд руб.), следует из статданных Минфина. В целом, как ранее сообщалось (см. “Ъ” за 10 октября), объем ФНБ на 1 октября составлял 13,65 трлн руб., или $140,1 млрд в долларовом эквиваленте. Размер ликвидной части был равен 7,14 трлн руб., или $73,3 млрд.

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Более всего при переоценке ФНБ «заработал» на остатках средств на счетах в иностранной валюте — 1,263 трлн. Сейчас это только юани (280 млрд по состоянию на 1 октября 2023 года) и евро (4 млрд). Переоценка золота (508 тонн в обезличенной форме) дала еще 930 млрд руб. Кроме того, переоценка еврооблигаций Украины (речь, напомним, идет о займе $3 млрд в виде госбумаг, выкупленных Россией еще в декабре 2013 года) увеличила номинальный размер ФНБ на 81 млрд руб., корпоративных валютных облигаций, выпущенных для реализации инфраструктурных проектов,— еще на 56 млрд руб.

В 2023 году курсовая разница была отрицательной только в мае, когда рубль несколько укрепился (минус 120 млрд руб., см. график). Все остальные месяцы года переоценка валютных активов и золота шла ФНБ «в плюс». По данным ЦБ, в первом квартале курс рубля в среднем составлял 72,72 руб./$, во втором — 80,97 руб./$, в третьем — уже 94,07 руб./$.

Что же касается 561 млрд руб., потраченных из ФНБ за девять месяцев на закрытие дефицита бюджета (за счет продажи части юаней и золота), то 307 млрд руб. из этой суммы пришлись на первый квартал, когда из-за щедрого авансирования расходов и опережающих госзакупок «дыра» в госказне была особенно велика. В последующие месяцы по мере улучшения баланса бюджета изъятия на финансирование его дефицита снижались. В июне они составили 67 млрд руб., в июле — 44,4 млрд руб., в августе — лишь 8,3 млрд руб. В сентябре изъятий из ФНБ на дефицит уже не было. Напомним, по итогам января—сентября размер дефицита федерального бюджета составил 1,699 трлн руб., или 1% ВВП. В конце года и особенно в декабре траты бюджета, впрочем, заметно возрастут: Минфин ожидает, что дефицит 2023 года составит в итоге 1,8% ВВП.

Вадим Вислогузов