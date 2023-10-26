Фигуранту дела о финансировании ВСУ криптовалютой предъявили обвинение

Следователи ФСБ предъявили обвинение фигуранту первого в России уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК) в виде финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ) через криптовалюту, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лефортовский суд Москвы продлил срок его ареста еще на три месяца.

По словам собеседника агентства, речь идет о 54-летнем жителе Хабаровского края Александре Вечирко. О задержании жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене ФСБ сообщила 21 июня. Однако тогда имя задержанного не уточнялось. ТАСС пишет, что Александр Вечирко родился в Виннице. Мужчина имеет как украинское, так и российское гражданство.

По данным следствия, Александр Вечирко посредством криптовалютных инструментов через третьих лиц, проживающих на территории Украины, перевел деньги на счет иностранного благотворительного фонда. Эти средства, утверждает следствие, должны были пойти на приобретение для ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования. По ст. 275 УК мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».