ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Хабаровского края, который подозревается в финансировании вооруженных сил Украины через криптовалюту. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»,— говорится в сообщении ведомства.

ФСБ утверждает, что задержанный через третьих лиц переводил деньги с использованием криптовалютных инструментов на счет фонда, который закупает для ВСУ беспилотники, тепловизорные прицелы, боеприпасы и медицинское оборудование.

Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Минимальный срок по статье — 12 лет. После внесенных в апреле поправок максимальное наказание за госизмену ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Вчера, 20 июня, ФСБ сообщила о задержании в Саранске уроженки Украины, подозреваемой в госизмене в интересах Службы безопасности Украины. По версии ведомства, женщина собирала информацию о сотрудниках спецслужбы, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов