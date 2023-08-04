Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий налог в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Налог необходимо заплатить не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд руб.

Перечень освобождаемых от уплаты налога был существенно расширен во время рассмотрения закона в Госдуме во втором чтении. К компаниям нефтегазового и угледобывающего секторов, субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и плательщикам единого сельхозналога добавлены не выплачивавшие дивиденды застройщики, проблемные финансовые организации, а также предприятия, активно инвестировавшие и потому не имевшие выручки в 2018–2019 годах.

Не платить налог разрешено компаниям нефтегазового и угледобывающего секторов, субъектам МСП и плательщикам единого сельхозналога, а также не выплачивавшим дивиденды застройщикам, проблемным финансовым организациям, а также предприятиям, активно инвестировавшим и потому не имевшим выручки в 2018–2019 годах.

О деталях закона — в публикации «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

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