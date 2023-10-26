Выручка российских микроблогеров за девять месяцев 2023 года выросла на 272%

Совокупная выручка российских микроблогеров (аудитория — до 50 тыс. человек) от размещения рекламы в социальных сетях по итогам девяти месяцев 2023 года выросла на 272% по сравнению с тем же периодом прошлого года — со 195 млн до 503 млн руб. Это следует из данных платформы Perfluence, которые приводит Forbes.

Аналитики Perfluence проанализировали доходы более 200 тыс. блогерских аккаунтов. Эксперты объясняют рост выручки разморозкой рекламных бюджетов, а также адаптацией блогеров к новым платформам после блокировки Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Большая часть выручки, следует из данных аналитиков, пришлась на блоги в Telegram — 266 млн руб. 174 млн руб. блогеры получили от рекламы в VK. При этом 45,9 млн руб., то есть примерно 9% от общей суммы, инфлюенсеры получили от доходов с Instagram.

Во втором квартале 2023 года доходы ведущих российских блогеров также продолжали расти. По данным Solar Staff, показатель вырос на 41% относительно аналогичного периода прошлого года. Как сообщала Ассоциация блогеров и агентств, в первом полугодии текущего года доходы топ-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube увеличились в среднем на 19%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Блогеры держатся за YouTube».

Лусине Баласян