Доходы от рекламы крупных русскоязычных блогеров во втором квартале выросли на 41%

Рекламные доходы русскоязычных блогеров, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, по итогам второго квартала 2023 года выросли на 41% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff.

Согласно результатам исследования аналитиков, которые приводит РБК, речь идет о ведущих блогерах с самым высоким заработком в среднем по рынку. В период с начала апреля по конец июня они получали в среднем около 182 тыс. руб. в месяц.

По итогам второго квартала 2023 года выросли рекламные доходы и других категорий блогеров. По данным Solar Staff, самозанятые инфлюенсеры стали зарабатывать в месяц на 22% больше относительно 2022 года, 48,5 тыс. руб. в месяц. Ежемесячный доход блогеров-физлиц увеличился на 27%, до 14,5 тыс. руб. в месяц.

Эксперты отмечают, что в долевом соотношении количество блогеров со статусом ИП остается небольшим — только 2% в общей массе. Однако их количество растет. В апреле—июне текущего года оно увеличилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. А доля блогеров-физлиц, наоборот, сократилась год к году на 2 п.п. При этом они все равно сохраняют доминирующую позицию на рынке — около 93% в общей массе инфлюенсеров.

Аналитики Solar Staff связали рост доходов блогеров с увеличением рекламных расходов брендов именно на этом канале продвижения. «Бюджеты компаний, которые раньше тратились на перформанс и таргетинг, перераспределяются на инфлюенсеров»,— считают в Solar Staff. Эксперты также обратили внимание, что расходы на работу с блогерами растут параллельно с тем, как рынок готовится к введению штрафов за отсутствие маркировки рекламного контента.

В рамках исследования аналитики Solar Staff изучили заработок 15 тыс. русскоязычных блогеров, которые размещали интеграции в VK, Telegram, «Одноклассниках», Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta), «Дзене», Rutube и YouTube. Выборка собрана за период с января 2022 года по июнь 2023-го.

Милена Костерева