Израиль осудил ратификацию турецко-ливийского меморандума о морской юрисдикции
Министерство иностранных дел Израиля осудило решение Палаты представителей Ливии (парламента) ратифицировать ливийско-турецкий меморандум о разграничении юрисдикции в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Это соглашение ущемляет суверенные права наших близких союзников в регионе»,— указано в публикации МИДа. Тель-Авив считает, что Анкара таким образом стремится дестабилизировать обстановку в регионе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший глава ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж подписали соглашение осенью 2019 года. Документ фиксирует границы их морских юрисдикций в Средиземном море.
Международное сообщество критиковало соглашение из-за того, что одобренная Турцией и Ливией линия разграничения огибает Кипр и проходит рядом с греческим островом Крит. Фактически она лишает часть островов Греции собственной экономической зоны.