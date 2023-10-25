Совбез ООН не принял новую резолюцию России по палестино-израильскому конфликту

Совет Безопасности ООН по итогам голосования не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Проект поддержали Китай, Гана и ОАЭ. США и Великобритания проголосовали против. Еще девять стран воздержались. Для принятия резолюции необходимо девять голосов. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

В проекте резолюции содержится призыв к немедленному прекращению огня, отмене предписания жителям сектора Газы переместиться на юг, организации гуманитарных коридоров, освобождению гражданских заложников.

Вместе с тем в документе осуждается нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль 7 октября, а также «неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе».

«Мы сожалеем в связи с тем, что Совет Безопасности не смог отреагировать на беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке. Прискорбно, что члены совета, замкнувшись на своих функциональных повестках, не нашли смелости проявить стратегическую мудрость и поддержать предложенный Россией текст»,— сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя после голосования.

Это второй проект резолюции, предложенный Россией в рамках палестино-израильского конфликта. Голосование по первой версии прошло 17 октября. Совбез ООН его также не принял, против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. США объяснили свою позицию тем, что в документе содержался призыв прекратить огонь, но не осуждались действия «Хамаса».

На голосование в Совбезе ООН также был представлен проект резолюции США. В нем говорилось об осуждении «террористической атаки» «Хамаса» на Израиль. Россия и Китай наложили вето на проект, поскольку в нем не было призывов к прекращению огня.

О ситуации в ООН на фоне войны в Израиле — в материале «Ъ» «Организация объединенных нотаций».

Лусине Баласян