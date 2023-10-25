Россия и Китай заблокировали резолюцию США по Израилю в Совбезе ООН

При голосовании Совета Безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США о палестино-израильском конфликте. За документ проголосовали десять стран, три против, включая ОАЭ, Мозамбик и Бразилия воздержались. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

В предложенном проекте говорится, что стороны «однозначно отвергают и осуждают чудовищную террористическую атаку», совершенную палестинским движением «Хамас» при нападении на Израиль. Вместе с тем в документе нет призыва к прекращению огня. Кроме того, в проекте подчеркивается право всех стран на самооборону, содержится призыв к немедленному освобождению заложников, которых «Хамас» удерживает в секторе Газа.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США «не дотягивает даже до минимальных стандартов качества», поскольку не содержит призыва к прекращению огня. «Это насквозь политизированный документ, единственная цель которого — это не спасти мирное население, а застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков»,— сказал господин Небензя (цитата по ТАСС).

Постпред КНР при организации Чжан Цзюнь после голосования сообщил, что Китай, Россия, Бразилия и ОАЭ предлагали поправки к проекту резолюции США, однако «авторы проигнорировали главные озабоченности сторон». «Проект серьезно несбалансирован и путает, что правильно, а что неправильно»,— сказал он.

14 октября Россия предложила Совбезу ООН проект резолюции, в котором предлагалось призвать Израиль и палестинское движение «Хамас» к прекращению насилия в отношении гражданского населения и освобождению заложников. Несколько стран, включая США, проголосовали против проекта, поскольку в предлагаемом документе не осуждаются действия «Хамаса».

24 октября Василий Небензя сообщил, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции, в котором критикуется атака «Хамаса» на Израиль и содержится требование о немедленном прекращении огня.

О ситуации в ООН на фоне войны в Израиле — в материале «Ъ» «Организация объединенных нотаций».

Лусине Баласян