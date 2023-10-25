Маневры вокруг уже достигнутого

Внутригодовой промышленный выпуск, по данным Росстата, продолжает колебаться около стагнации, хотя показатель его роста год к году остается высоким из-за статэффектов. Оценки внутригодовой динамики и структуры промышленной активности, которые делают аналитики, заметно различаются. Компании же надеются на скорое увеличение спроса при сжатии текущего выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В сентябре годовые темпы роста промпроизводства ускорились до 5,6% (консенсус-прогноз «Интерфакс» — 5,5%) с 5,4% в августе 2023 года. В январе—сентябре 2023 года выпуск вырос на 3,3% при прогнозе Минэкономики в 3,6% по итогам года. В сентябре ускорился рост в обработке — до 10,9% с 10,3% в августе, в добыче же падение замедлилось до 0,7% с 1,2% соответственно. Годовые сравнения традиционно сильно искажены эффектом базы и запаздывают с характеристикой текущих трендов. По расчетам Росстата, внутригодовая динамика выпуска с учетом сезонности и календарности фактически не меняется, третий квартал среднемесячные темпы роста выпуска находятся около нуля — в сентябре по сравнению с августом — плюс 0,3% после снижения на столько же в августе по сравнению с июлем 2023 года.

Результаты таких измерений сильно зависят от метода и подхода аналитиков. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) используют меньшую выборку промпроизводства (в силу большой волатильности отдельных малозначимых производств). Там видят бурный рост выпуска в сентябре по сравнению с августом — плюс 1,4% против минус 0,1% месяц назад, на фоне возобновившегося роста в добыче (на 1,2%, в центре отмечают, что это оценка — Росстат не публикует данных о добыче) и заметного роста в обработке (на 1,9%), главным образом в металлоконструкциях, но снижается лишь выпуск металлургии и производство бумаги.

По ранее дававшимся оценкам аналитиков центра, две третьих роста промпроизводства в последние месяцы объясняются прямыми и косвенными потребностями ВПК, остальное — увеличение частного потребления.

По словам эксперта центра Владимира Сальникова, существуют «объективные сложности» с учетом динамики инвестиционных отраслей, которые по оценке ЦМАКП с учетом сезонности увеличили выпуск в сентябре на 14% по сравнению с августом 2023 года,— есть проблемы с применением метода дефлирования Росстатом к постоянно меняющейся и не до конца понятной номенклатуре и «поверхностное импортозамещение» (поставщики нередко выдают импортное оборудование за собственный продукт).

Напротив, по оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», за сентябрь с учетом сезонности промышленность сжалась на 0,9% после снижения на 0,5% за август, а рост за сентябрь наблюдался только в обработке (0,2%). «В основном это (спад два месяца подряд.— “Ъ”) обусловлено сокращением добычи и производства прочих транспортных средств — волатильность в последнем стала больше влиять на индекс производства»,— поясняют авторы и ожидают, что «с учетом растущих расходов на нацоборону в следующем году c 6,4 трлн до 10,8 трлн руб. замедление, скорее всего, окажется временным».

Владимир Сальников, в свою очередь, предвидит «медленное охлаждение роста (в обработке и потребительском секторе.— “Ъ”) после импульса СВО на фоне истощения мощностей и кадров, а дальше все будет зависеть от преодоления транспортных и внешнеторговых ограничений».

Напомним, ЦБ в октябре зафиксировал заметное ухудшение оценок текущих объемов выпуска и спроса в промышленности (особенно в добыче и обработке, ориентированной на частное потребление) при росте ожиданий. Октябрьские опросы промышленников Института Гайдара также фиксируют бурный рост оптимизма компаний за счет позитивной динамики спроса (по данным ЦБ, она наблюдалась лишь в производстве инвесттоваров). Рост оценок спроса и снижения планов выпуска отмечен вместе со снижением дефицита запасов готовой продукции (см. “Ъ” от 23 октября).

Артем Чугунов