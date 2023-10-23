Мечты о спросе не дают рынку остыть

Данные мониторинга предприятий основных отраслей российской экономики, который проводит Банк России, в октябре 2023 года зафиксировали заметное усиление традиционного разрыва между оценками текущей ситуации и ожиданиями компаний, фиксируя растущие ожидания спроса на фоне снижения выпуска. Аналитики считают, что в таких условиях политика ЦБ недостаточно жестка, чтобы охладить перегретую экономику, допуская рецессию в 2024 году с большой вероятностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Индикатор бизнес-климата Банка России вырос в октябре до 6,2 пункта (в сентябре — 6 пунктов) за счет улучшения ожиданий. Индекс текущего состояния деловой среды упал с 1 до минус 0,4 пункта, ожиданий же — вырос с 11,1 до 13. Первые оценки впервые с начала текущего года ушли в минус на фоне резкого ухудшения оценок выпуска (минимум в этом году) и спроса (минимум с первого квартала 2023 года) и столь же заметного снижения текущих оценок отпускных цен, их прогнозов и издержек (максимумы со второго квартала 2022 года).

Самое заметное ухудшение текущих объемов выпуска и спроса зафиксировано в промышленности (особенно в добыче и обработке, ориентированной на частное потребление; по данным Росстата, прирост выпуска в секторе в июле—августе был нулевым), а также в оптовой торговле и услугах на фоне столь же заметного улучшения соответствующих ожиданий. Примечательно, что октябрьские опросы промышленников Института Гайдара также фиксируют бурный рост оптимизма компаний за счет позитивной динамики спроса (по данным ЦБ, она наблюдалась лишь в производстве инвестиционных товаров), баланс изменений которого увеличился за месяц с 0 до плюс 8 пунктов и достиг лучших значений с февраля 2022 года — однако на фоне снижения планов выпуска в сентябре—октябре на 7 пунктов. Рост оценок спроса и снижения планов выпуска отмечен вместе со снижением дефицита запасов готовой продукции. Рост же текущего выпуска и спроса, как и ожиданий, по оценкам ЦБ и компаний, наблюдался в октябре в розничной торговле, строительстве и транспорте.

«Значение индекса текущей ситуации позволяет говорить, что экономика балансирует между ростом и спадом. Но дело не в спросе. Индекс спроса последние три месяца в плюсе, а индекс выпуска — в минусе. Спрос растет, а выпуск — сокращается (по-видимому, из-за дефицита ресурсов и санкционных ограничений)»,— комментируют данные ЦБ аналитики Telegram-канала MMI, замечая, что улучшение ожиданий происходит на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). ДКП вряд ли достигла нужной степени жесткости, чтобы охладить перегретый спрос, заключают они.

Схожего мнения, похоже, придерживается и свежий консенсус-прогноз российских макроэкономистов, в конце прошлой недели его обновил ЦБ (MMI — его часть). Консенсус сходится на том, что для достижения цели по инфляции требуется более жесткая ДКП, чем подразумевают прогнозы ЦБ, и предполагает повышения ключевой ставки до 15% на конец года и среднюю ключевую ставку 12,6% в 2024 году при инфляции в 7% на конец 2023 года и 5,1% на конец 2024-го (прогноз ЦБ — 6–7% и 4% соответственно). Экономика, по мнению аналитиков, продолжит разогреваться как минимум до конца 2023 года, в том числе за счет повышенного роста реальных зарплат (6,1% по медианным оценкам) и дефицита кадров (см. мониторинг). «Повышение ключевой ставки до 14% (речь идет о заседании совета директоров Банка России 27 октября.— “Ъ”) поможет охладить рост цен, но повысит риск рецессии в следующие шесть месяцев выше 70%. Разница кривых доходностей коротких и длинных ставок ОФЗ ясно говорит о росте риска рецессии из-за охлаждения кредита. Рынок ждет как минимум двукратного повышения ставки до конца первого квартала 2024 года и ее пик в 15,25%, снижение — со второго квартала 2024 года»,— фиксирует Александр Исаков из Bloomberg Economics, напоминая, что макроэкономическая статистика отражает охлаждение деловой активности с большим отставанием, а рынок труда — в последнюю очередь.

Артем Чугунов