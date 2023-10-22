Электрокары заряжаются спросом

Россияне скупают электромобили с пробегом: в третьем квартале 2023-го продажи таких машин выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснили в «Авито Авто». Кроме того, с июля по сентябрь этого года поддержанные электрокары покупали примерно на треть чаще, чем весной. Самые популярные марки — Tesla, Nissan и Volkswagen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Рост спроса связан в том числе с увеличением предложения на вторичном рынке, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Есть рост, но здесь свою роль играют эффект низкой базы, расширение узнаваемости и предложений, отчасти улучшение инфраструктуры. Постепенно увеличивается модность истории, она свой вклад вносит.

Электротранспорт вызывает все больше доверия, кроме того, увеличилось предложение на рынке.

Тот же Volkswagen со своими моделями ID представлен на нем относительно недавно. Что касается цен, то они отреагировали на девальвацию рубля. Стоимость электрокаров год к году процентов, наверное, на 40 выросла точно».

Компании Volkswagen, Tesla, Nissan и производители многих других популярных в стране электромобилей сейчас официально не представлены в России. С ремонтом и заменой запчастей из-за этого могут возникнуть проблемы, хотя способы решить их тоже есть, заметил владелец Tesla с десятилетним стажем Игорь Писарский:

«Это парадоксальный автомобиль. С одной стороны, он не требует большого ремонта, потому что в нем, как правило, особо нечего чинить. С другой стороны, когда необходимость в нем все же возникает, то сказывается отсутствие официального сервиса, долгий период доставки каких-либо запчастей.

У меня был эпизод, когда пришлось для ремонта теплового контура печки отвозить свою Tesla в Германию на фуре и эвакуировать ее обратно, потому что столь сложный ремонт, связанный с электроникой, не сумели выполнить отечественные мастера. Но это был единственный случай за десять лет моего владения двумя автомобилями этого бренда.

Я могу сказать, что они вполне ремонтопригодны, потому что если, не дай бог, какая-то авария, не самая серьезная, то всю жестянку наши мастера делают.

Что касается доставки запчастей, то "серые" сервисы ее обеспечивают. Не скажу, что оперативно, но исправно.

С другой стороны, я не замечал, чтобы эти цены отличались от ремонта обычных машин. Скажем, у меня есть автомобиль BMW, и нельзя сказать, что Tesla на его фоне стоит драматически дороже».

Между тем уже через год самыми продаваемыми электромобилями с пробегом будут модели из Китая, уверен гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Постепенно электрокары как альтернатива автомобилям с двигателями внутреннего сгорания все более позитивно воспринимаются россиянами.

У людей все меньше барьеров при выборе таких моделей, плюс в ряде городов есть определенные дополнительные бонусы и преференции для владельцев электромобилей.

Одна из причин, почему люди активно покупают автомобили с пробегом, — то, что они таким образом входят для себя в новую категорию при меньших затратах. Новые машины все-таки достаточно дорогие, а подержанные существенно дешевле.

Если взять сегмент новых электромобилей, то китайских моделей продается достаточно много. Но дело в том, что много они начали поставляться на российский рынок недавно. Так что все еще по объемам сложно сравнивать накопленный парк электрокаров других производителей с поставками новых авто, которые осуществляются в этом году.

Тем не менее уже через год марочное распределение в структуре продаваемых электромобилей с пробегом в России будет существенно другим.

Лидирующие позиции будут занимать китайские бренды, и у российских марок тоже потенциал хороший».

Вместе с тем растут и продажи новых легковых электромобилей. Как сообщал «Автостат», за первый квартал год к году показатель вырос почти в два раза.

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Сабина Адлейба