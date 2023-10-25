iPhone 15 перезагрузил цены

iPhone 15 в России через месяц после начала продаж резко подешевели, топовые версии — почти на треть. На это обратили внимание «Известия». Цена базового смартфона последней модели с памятью 128 ГБ уменьшилась на 15%, следует из данных «Яндекса» в разделе «Товары». Такой гаджет теперь стоит 83 тыс. руб. Стоимость iPhone 15 Pro с памятью 256 ГБ снизилась почти на 30%, до 129 тыс. руб. Аналогичная ситуация с моделью 15 Pro Max, за нее просят в районе 150 тыс. руб. Аналитики и участники рынка связывают тенденцию с высокими закупочными ценами на старте продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сейчас рынок стабилизируется, и стоимость смартфонов снижается, пояснил продакт-менеджер по направлению Apple группы компаний X-com Антон Гусев: «Такая тенденция, действительно, есть. Происходит это потому, что первоначальные закупки по параллельному импорту, скажем так, шли по завышенным ценам. Поставщики, дистрибуторы изначально, видимо, тоже взвинчивали стоимость новых iPhone.

Сейчас рынок потихонечку начинает устаканиваться, цены приходят в норму. Кроме того, заканчивается первоначальный аховый спрос. Плюс, сейчас определенную тенденцию по валютным курсам мы видим, из-за укрепления рубля тоже происходит корреляция цены в сторону уменьшения на 15-20%.

Сейчас, например, стоимость iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ колеблется в районе 280 тыс. руб. На первоначальном этапе она составляла более 300 тыс. руб.».

Между тем, по данным «Авито», число покупок iPhone 15 в Москве более чем на две трети превосходят объемы продаж предыдущего флагмана Apple. А по сравнению с тринадцатой версией новинку приобретают в четыре раза чаще.

Наиболее сильный дефицит iPhone сейчас заметен в высоком ценовом сегменте, рассказал директор сети re:Store Расим Лемберанский:

«Мы смотрим на официальные каналы дистрибуции и пока не видим снижения цен на iPhone. Месяц назад состоялся старт продаж, и с тех пор стоимость iPhone 15 Pro, Pro Max и обычной версии не изменилась.

Если мы говорим про модель Pro Max, то ее цена — от 190 тыс. руб. до 270 тыс. руб. Вместе с тем, думаю, что в течение следующего месяца мы можем наблюдать некоторое снижение, в районе 10 тыс. руб. Это будет связано как раз с сокращением дефицита этих устройств на мировом рынке, другими словами, с увеличением их доступности.

Пока спрос на смартфоны Apple довольно высокий, и мы, к большому сожалению, пока еще не можем его удовлетворить.

У нас есть некоторое количество предзаказов, которые мы до сих пор не закрыли. Дефицит iPhone 15 есть. Максимальный спрос в высоком сегменте — на версию смартфона с объемом памяти 512 ГБ-1ТБ».

По данным «Авито», средний чек на продукцию Apple за год вырос почти в полтора раза. Чаще всего россияне покупают модель Pro Max, на нее пришлась половина от всех продаж. На втором месте по популярности — iPhone 15 Pro.

Вместе с тем прогнозировать спрос на продукцию Apple в будущем сложно, поделился директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов:

«Когда появляется новинка, она всегда стоит значительно дороже, особенно если вокруг нее возникает ажиотаж. А продукция Apple, безусловно, относится к той категории товаров, которые создают высокий спрос на рынке. Поэтому это уже такая традиция — вначале цены сильно выше, потом они стабилизируются, затем снижаются.

Между тем в отчетах мировых исследовательских агентств говорится, что смартфоны последнего поколения Apple активнее приобретаются, чем, например, iPhone 13. То есть динамика, скорее, позитивная.

Какой она будет, сложно предугадать. Безусловно, интерес к этому устройству остается, несмотря на его высокую стоимость. Все-таки сейчас массовый сегмент занят другими производителями, в основном китайскими.

Если же говорить про риск контрафакта, то на рынке электроники эта проблема вообще не стоит в силу того, что это технически сложный товар, который подделывать очень дорого. Кроме всего прочего, будет сразу очевидно, что это неоригинальная продукция».

Снижение цен также может наблюдаться на фоне крупных поставок техники по параллельному импорту. Объем ввозимых гаджетов закрывает потребности россиян, предполагают собеседники «Известий». Стоимость iPhone в России не зависит от Apple, на показатель, в первую очередь, влияет динамика спроса и предложения, отмечают эксперты.

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Елена Тюленева