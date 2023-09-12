Пользователи iPhone взялись за старое

В России вырос спрос на ремонт iPhone. В августе владельцы смартфонов искали мастеров на треть чаще, чем в том же месяце прошлого года. Такие данные площадки «Авито Услуги» приводят «Ведомости». Количество обращений и в Москве, и в Санкт-Петербурге за год увеличилось более чем на 60%. Тенденцию также подтвердили в YouDo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Она наблюдается и в других сегментах, например, владельцы стали чаще ремонтировать старые ноутбуки. Чаще всего это связано с ростом цен на новые гаджеты, отметил руководитель сервиса по ремонту цифровой техники RemBot Илья Ситников:

«Обращаться действительно стали чаще. На самом деле тенденцию легко проследить по ценам в магазине. Как только начинает расти стоимость новой техники, люди несут чинить старую. Когда в прошлом году цены на нее снизились, в том числе из-за достаточно низкого курса, спрос упал. Сейчас опять растет. Плюс начался сезон — люди возвращаются из отпусков, выходят в офисы, и там тоже все ломается.

Трудностей с поставками запчастей, комплектующих для ремонта мы не ощущаем. У нас все необходимое либо есть, либо мы это оперативно привозим, заказываем. Каких-то штучных вещей в России нет, но их всегда можно заказать. Например, аккумулятор на часы Apple самой первой модели. Понятно, что этим часам уже много лет, и их наши закупщики просто не завозят в Россию».

По данным площадки YouDo, в числе самых популярных запросов — замена дисплея или платы зарядки, ремонт корпуса и диагностика смартфона. Средняя стоимость ремонта выросла на 16%. При этом, судя по сайтам столичных мастерских, стоимость замены экрана на iPhone начинается от 4 тыс. руб. и доходит до 12 тыс. руб. Сейчас у владельцев нет особой мотивации обновлять свои iPhone, отметил IT-эксперт Александр Баулин:

«Производитель старается — добавляет в iPhone новые функции, а в России отрубаются даже привычные, которые хорошо работали, например, Apple Pay.

Поэтому у владельцев телефонов возникает вопрос, стоит ли обновлять технику, если они не получат полную функциональность.

Мне кажется важным, что после прекращения официальных поставок Apple у пользователей возникли сложности с гарантией.

Даже если продавец берет ее на себя, он должен искать оригинальную запчасть iPhone, который мог быть продан где-нибудь в Гонконге, то есть ему надо подбирать детали под ту модификацию смартфона, которую реализовали где-то в другой стране. Получение этой запчасти занимает время, поэтому пользователю мелкий ремонт может быть выгодно провести в том или ином сервисном центре, а не по официальной гарантии».

Желание отремонтировать старые гаджеты вместо покупки новых может сдержать и спрос на iPhone 15, считают собеседники “Ъ FM”. Помимо недоступных функций, некоторые пользователи переживают за перенос приложений, которые больше недоступны в App Store. Тем не менее первичным фактором при принятии решения все же станет цена, убеждены аналитики.

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Елена Иванова