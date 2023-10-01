iPhone теряет сигнал

Россияне рискуют остаться без связи на iPhone 15, с таким предостережением выступили в МТС. Но в компании оговорились, что проблема коснется не всех смартфонов. Дело в том, что некоторые устройства, ввезенные по параллельному импорту, могут предназначаться для конкретных зарубежных операторов. Если такие гаджеты активировать в других странах, они могут просто «не зарегистрироваться в сети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кроме того, как уточнили в МТС, часть смартфонов не поддерживает российские диапазоны интернета и связи. Такая проблема есть, при этом она характерна не только для последней модели от Apple, заметил независимый телеком-аналитик Алексей Бойко:

«Конечно, есть такая особенность, что производители зачастую предназначают те или иные партии и устройства для конкретной страны, и, соответственно, прописывают профили тамошних операторов, включают поддержку тех или иных частотных диапазонов.

Вместе с тем так удачно сложилось, что те частоты, которые используются российскими сетями LTE, наиболее распространенные в мире. И потому, если речь идет о глобальных версиях смартфонов, то, как правило, они поддерживают, если уж не все диапазоны в РФ, то, по крайней мере, два из них, а то и больше.

Скорее, есть другая проблема. Иногда оказывается, что смартфон просто не поддерживает популярные комбинации диапазонов, одновременно в нем это аппаратно не предусмотрено, что весьма ощутимо сказывается на тех максимальных скоростях, которые он может обеспечить своему владельцу».

Чтобы избежать проблем, в МТС посоветовали не покупать телефоны в интернете, а пользоваться услугами только проверенных ритейлеров. Оператор отметил, что, со своей стороны, тестирует все устройства, которые ввозит в Россию для продажи и предоставляет гарантию, в отличие от «серых магазинов».

Однако главный редактор портала vilianov.com Сергей Вильянов не видит оснований тотально не доверять продавцам на маркетплейсах:

«Существует примерно полтора десятка разных смартфонов для разных рынков, и некоторые из них в российских условиях действительно довольно странно себя ведут, скажем так, не работает часть функций.

Дело в том, что есть рынки, похожие на российский, а есть совершенно непохожие. И очень важно, чтобы компания, которая торгует, хорошо в этом разбиралась, поскольку некоторые граждане везут просто к нам все подряд, на чем написано "iPhone". Из-за этого можно столкнуться с неприятными неожиданностями.

Но если не стремиться к какой-то экстремальной дешевизне и смотреть на рейтинги продавцов, то нарваться на нерабочий или дефектный аппарат довольно трудно. Поэтому я бы не переоценивал эти страшилки».

Проблемы с iPhone, купленными по параллельному импорту, у россиян уже возникали. В 2022 году некоторые устройства 14-го поколения ввозили в страну из США и у них не было лотка для обычной сим-карты. Смартфоны поддерживали только электронные симки, причем преимущественно зарубежных операторов. Из-за этого использовать гаджеты в России было невозможно.

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Иван Хорушевский