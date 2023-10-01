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Коммерсантъ FM
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iPhone теряет сигнал

Какие проблемы могут обнаружиться у новых смартфонов

Россияне рискуют остаться без связи на iPhone 15, с таким предостережением выступили в МТС. Но в компании оговорились, что проблема коснется не всех смартфонов. Дело в том, что некоторые устройства, ввезенные по параллельному импорту, могут предназначаться для конкретных зарубежных операторов. Если такие гаджеты активировать в других странах, они могут просто «не зарегистрироваться в сети».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кроме того, как уточнили в МТС, часть смартфонов не поддерживает российские диапазоны интернета и связи. Такая проблема есть, при этом она характерна не только для последней модели от Apple, заметил независимый телеком-аналитик Алексей Бойко:

«Конечно, есть такая особенность, что производители зачастую предназначают те или иные партии и устройства для конкретной страны, и, соответственно, прописывают профили тамошних операторов, включают поддержку тех или иных частотных диапазонов.

Вместе с тем так удачно сложилось, что те частоты, которые используются российскими сетями LTE, наиболее распространенные в мире. И потому, если речь идет о глобальных версиях смартфонов, то, как правило, они поддерживают, если уж не все диапазоны в РФ, то, по крайней мере, два из них, а то и больше.

Какие недостатки обнаружили владельцы новых смартфонов от Apple

Какие недостатки обнаружили владельцы новых смартфонов от Apple

Скорее, есть другая проблема. Иногда оказывается, что смартфон просто не поддерживает популярные комбинации диапазонов, одновременно в нем это аппаратно не предусмотрено, что весьма ощутимо сказывается на тех максимальных скоростях, которые он может обеспечить своему владельцу».

Чтобы избежать проблем, в МТС посоветовали не покупать телефоны в интернете, а пользоваться услугами только проверенных ритейлеров. Оператор отметил, что, со своей стороны, тестирует все устройства, которые ввозит в Россию для продажи и предоставляет гарантию, в отличие от «серых магазинов».

Однако главный редактор портала vilianov.com Сергей Вильянов не видит оснований тотально не доверять продавцам на маркетплейсах:

«Существует примерно полтора десятка разных смартфонов для разных рынков, и некоторые из них в российских условиях действительно довольно странно себя ведут, скажем так, не работает часть функций.

iPhone 15 показал сильные стороны

iPhone 15 показал сильные стороны

Дело в том, что есть рынки, похожие на российский, а есть совершенно непохожие. И очень важно, чтобы компания, которая торгует, хорошо в этом разбиралась, поскольку некоторые граждане везут просто к нам все подряд, на чем написано "iPhone". Из-за этого можно столкнуться с неприятными неожиданностями.

Но если не стремиться к какой-то экстремальной дешевизне и смотреть на рейтинги продавцов, то нарваться на нерабочий или дефектный аппарат довольно трудно. Поэтому я бы не переоценивал эти страшилки».

Проблемы с iPhone, купленными по параллельному импорту, у россиян уже возникали. В 2022 году некоторые устройства 14-го поколения ввозили в страну из США и у них не было лотка для обычной сим-карты. Смартфоны поддерживали только электронные симки, причем преимущественно зарубежных операторов. Из-за этого использовать гаджеты в России было невозможно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

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