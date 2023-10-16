Китай откладывает iPhone

В Китае снизился интерес к iPhone. Спрос на 15-ю модель в период начала продаж оказался на 4,5% меньше, чем на предыдущую, сообщает Bloomberg. Как пишет издание, на китайском рынке большей популярностью пользуется новая модель Huawei. Эксперты полагают, что падение спроса наносит удар по репутации Apple наряду с критическими отзывами покупателей, которые жалуются на перегрев устройства и выгорание экрана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Снижение продаж iPhone в Китае связано с патриотизмом местных жителей, полагает техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom: «Для госслужащих там действует полугласное требование перейти на местные бренды. Думаю, это достаточно сильно повлияло в целом на интерес местной аудитории к iPhone. И вообще это, скажем так, недружественный гаджет, поэтому переходим все на Huawei, то, что предлагает местный рынок.

Это как раз укладывается в те небольшие проценты, что потерял iPhone, если смотреть год к году. Но также я бы не списывал со счетов в целом дефицит моделей, потому что основной спрос пришелся на версии Pro и Pro Max, а с ними не все так гладко. Например, в Европе, если потребитель закажет сегодня, смартфон придет в лучшем случае в конце ноября. Лист ожидания там месяц и больше».

Как сообщили “Ъ FM” в «М.Видео», в России на этапе предзаказа продажи iPhone 15 оказались в 2,5 раза выше, чем у предыдущей серии. Причем около 95% покупателей приобретали модели Pro и Pro Max. Аналогичную тенденцию фиксируют и при продаже базовых моделей 15-й серии. Спрос на них в два раза выше, чем на iPhone 14 наиболее бюджетной комплектации. В компании отметили, что этому способствовали общий рост покупательской активности и налаживание логистических процессов.

При этом в России проблемы с поставками iPhone 15, но они должны восстановиться, считает президент и управляющий партнер Inventive Retail Group Тихон Смыков: «Поставки iPhone 15, а мы в основном сосредоточены на более дорогих версиях, Pro и Pro Max, несколько ниже, чем год назад, поэтому и продажи чуть меньше. Мы ожидаем улучшения ситуации с поставками в ближайшее время и уверены, что цифры восстановятся.

В России в ценовой категории, где выступает Apple, конкурентов практически нет. Даже телефоны с гнущимися экранами от китайских производителей, от Samsung существенно дешевле. Соответственно, думаю, в РФ такой тенденции с Huawei, как в Китае, которая связана во многом с патриотизмом, быть не может».

По данным «М.Видео», на российском рынке растет популярность китайских брендов смартфонов. В этом году на них пришлось примерно три четверти проданных девайсов. Однако в сегменте флагманов дороже 50 тыс. руб. ключевым игроком по-прежнему остается компания Apple. За ней следует Samsung. А на китайских производителей пока приходится только 10% продаж.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова