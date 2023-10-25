Россия начала закупать мясо птицы в Белоруссии и Казахстане для стабилизации цен

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ начала закупать мясо птицы в Белоруссии и Казахстане для стабилизации цен. Господин Патрушев отметил, что экономических причин для роста цен на внутреннем рынке нет. Владимир Путин, в свою очередь, сказал министру, что принимать меры по стабилизации рынка надо своевременно, чтобы не было роста цен. По словам президента, с начала года цены на мясо птицы выросли более чем на 27%. Дмитрий Патрушев подключился к совещанию по видеосвязи из курятника. Вместе с ним был губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо во втором ряду: министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент России Владимир Путин

Фото: Минсельхоз России Слева направо во втором ряду: министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент России Владимир Путин

Фото: Минсельхоз России

«Предпосылок для увеличения цены в принципе экономических особо нет никаких. Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это»,— сказал господин Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

Господа Патрушев и Воробьев рассказывали о запуске селекционного центра по выведению кур в Подмосковье.

«То, что вы из курятника с нами общаетесь,— это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%»,— прокомментировал Владимир Путин.

Министр заявил, что новый птицеводческий центр позволит снизить зависимость от импорта и насытить рынок племенной птицей.

В конце июля цена на охлажденное и мороженое мясо кур обновила исторический максимум, поднявшись на 6,8%, до 193,48 руб. за 1 кг. По данным аналитической компании Emeat (в распоряжении Forbes), в розничных сетях куриная тушка в июне стоила в среднем 270 руб. за 1 кг.

В октябре Федеральная антимонопольная служба сообщила, что производители курятины начали снижать оптовые цены, в их числе — ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». В этом же месяце сети фастфуда KFC и Rostic’s заявили «РИА Новости», что испытывают дефицит мяса курицы. В «Юниресте» (управляет KFC и Rostic’s в РФ) сообщили «Ъ», что с этой проблемой столкнулось большинство игроков рынка.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Из фастфуда вылетает птица».

Полина Мотызлевская