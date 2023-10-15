Из фастфуда вылетает птица

Дефицит мяса курицы, о котором в выходные заявили сети общепита KFC и Rostic’s, может быть связан со специфическими требованиями этих операторов к фасовке продукции и жесткими условиями к контрагентам. Другие участники рынка не заметили серьезной нехватки курятины, хотя признают, что она ощутимо подорожала. Производители, столкнувшиеся с ростом спроса в рознице, перераспределяют продукцию в пользу ритейлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сети фастфуда KFC и Rostic’s заявили 14 октября «РИА Новости», что испытывают дефицит мяса курицы. В «Юниресте» (управляет KFC и Rostic’s в РФ) сообщили “Ъ”, что с этой проблемой столкнулось большинство игроков рынка. К этому добавляются высокие цены на курятину, «находящиеся на историческом максимуме», отмечают в компании.

Источник “Ъ” среди производителей мяса птицы говорит, что «Юнирест» как крупный потребитель «пытается накалить ситуацию на рынке». По его словам, компания предъявляет специфические требования к продукции в части фасовки и упаковки и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщик почти не может корректировать цены при изменении рыночной конъюнктуры. Другой источник “Ъ” на рынке добавляет, что жесткие условия закупок KFC связаны с сильной зависимостью от одного продукта.

Впрочем, основатель сервиса по продаже продуктовых наборов Elementaree Ольга Зиновьева подтверждает, что проблема наблюдается и у других участников рынка с апреля. По ее словам, сейчас каждая поставка мяса курицы и индейки урезается в объеме на 10–30%. В ряде регионов операторы общепита столкнулись с дефицитом куриного филе, так как производители не видят смысла разделывать мясо, уточняет директор по развитию компании «Ясно Рестораны» (сети «Горячий цех», «Хочу Пури») Ирина Измайлова.

В группе «Черкизово» называют нехватку куриной продукции в общепите временной и связывают ее с возросшим спросом во всех сегментах, в том числе в ритейле, на фоне непростой эпизоотической ситуации в РФ и общего дефицита персонала в отрасли.

Поэтому, отмечают в группе, часть объема производители перераспределяют в крупные торговые сети. В Минсельхозе со ссылкой на Национальный союз птицеводов также говорят, что сейчас в приоритете ритейлеры.

Ритейл вышел для производителей мяса на первое место после пандемии, сопровождавшейся спадом на ресторанном рынке, поясняет источник “Ъ” в отрасли. «В отличие от общепита, нехватка в магазинах курицы, как и любого другого социально значимого продукта, становится резонансной темой, которую в нынешних условиях производители и ритейлеры вынуждены сразу же купировать»,— отмечает другой собеседник “Ъ”.

Другие участники рынка общепита, впрочем, не наблюдают серьезного дефицита курятины.

Об этом “Ъ” сообщили во «Вкусно — и точка», сетях «Раковая», «Андерсон» и ресторатор Дмитрий Левицкий.

Зато в «Андерсоне» отмечают сложность закупок индейки. «Поставщики теперь отправляют продукцию только на экспорт и в розничные сети»,— добавили в сети. Там сообщили, что индейка выросла в цене с 340 руб. за 1 кг в июле до 460 руб.— в октябре. Коммерческий директор производителя индейки «Дамате» Дарья Лащенко объясняет это увеличением затратной части при выпуске мяса птицы.

Заметный рост закупочных цен волнует всех опрошенных “Ъ” операторов общепита.

По словам основателя «Раковой» Евгения Ничипурука, например, мясо курицы с августа для операторов общепита подорожало на 20%. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, с конца августа по конец сентября средние оптовые цены на тушку бройлера в центре России увеличились с 200 руб. до 210 руб. за 1 кг, на филе — с 350 руб. до около 370 руб.

Однако никаких системных проблем на рынке мяса птицы нет, настаивают в АПХ «Мираторг». Об этом же говорят и в Минсельхозе, где заявили “Ъ”, что рынок обеспечен мясом птицы, а предприятия на фоне роста спроса наращивают объемы выпуска. «Сейчас задействованы все существующие мощности»,— добавили в министерстве. Как следует из данных Росстата, в январе—августе 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 1,3% год к году, до 2,3 млн тонн, птицы на убой в январе—июле — также на 1,3%, до 3,79 млн тонн.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев