Цены на курицу в России достигли рекорда

В июне средняя цена на охлажденное и мороженое мясо кур выросла на 6,8%, до 193,48 руб. за 1 кг, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 года — 190,85 рубля за 1 кг. По данным Росстата, на неделе, закончившейся 23 июля, средние цены на курицу достигли 196,93 рубля за 1 кг.

По данным аналитической компании Emeat (в распоряжении Forbes), в розничных сетях куриная тушка в июне стоила в среднем 270 руб. за 1 кг. При этом диапазон цен — от 200 до 350 рублей за 1 кг, уточнила гендиректор Emeat Любовь Савкина. Расхождение с государственной статистикой в компании объяснили Forbes тем, что проводят анализ по крупным розничным сетям.

Как сообщал «Ъ», в двух граничащих с Украиной регионах — Воронежской и Курской областях — за пять месяцев текущего года сократилось производство курятины, одного из основных источников белка в рационе россиян. Хотя в Белгородской и Брянской областях объемы выпуска немного выросли, снижению цен это не способствовало. От поставок мяса птицы из приграничных регионов зависит вся центральная часть страны, где продукция в последнее время заметно дорожает.

Подробности — в материале «Ъ» «Курица в пограничном состоянии».

Лаура Кеффер