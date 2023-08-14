Язык до выхода доведет

Минтранс отменяет обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, это же касается аудиосообщений, например во время объявлений станций и остановок. Обязанность для перевозчиков исключат из ведомственных приказов. Ведомство объясняет такое решение жалобами граждан, «социально-политической ситуацией в стране» и повышенной «информационной нагрузкой на пассажиров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект изменений в ведомственные приказы, регулирующие «типовые правила» пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером и подвесной канатной дорогой.

Большая часть поправок касается приведения документов в соответствие с законодательством в области перевозок, но интерес представляет норма, меняющая правила «звукового и визуального» информирования пассажиров. Перевозчик сегодня обязан дублировать всю информацию на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций на английском языке. Минтранс предлагает эту обязанность убрать, оставив решение за регионами, «учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации» (цитата из пояснительной записки). Дополнительных объяснений “Ъ” в Минтрансе не дали. Как и сейчас, сохраняется возможность дублировать надписи и объявления на другие языки с учетом «региональных особенностей»: в метро Казани, к примеру, станции объявляют на татарском языке.

Парламентарии с прошлого года высказывают разнообразные идеи ограничений использования английского языка. Так, в июне 2022 года спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила «принять меры» по борьбе с чрезмерным употреблением англицизмов. В апреле 2023 года депутат Султан Хамзаев («Единая Россия») предлагал исключить английский язык из школьной программы. В мае этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский язык «мертвым».

Субъекты федерации могут ошибочно воспринять поправки как «не ясно артикулированное желание властей» убрать английский язык со всех указателей и схем, опасается глава Союза пассажиров Кирилл Янков. «Могут испугаться показаться политически несознательными, бросятся друг за другом убирать английские надписи даже в тех местах, где они нужны»,— считает эксперт. По его мнению, в Москве, Владивостоке и других городах, где англоговорящие туристы еще есть, дублирование надо оставлять, а в Самаре, к примеру, необязательно. Он напомнил, что в 2023 году поток иностранных туристов в РФ сократился в десять раз, а те, что продолжают приезжать,— в основном из СНГ.

«Дублировать информацию надо только там, где это действительно полезно, где есть компетентные люди, способные это сделать грамотно»,— говорит дизайнер Илья Бирман (проектирует транспортные схемы и системы навигации). Создатели и дизайнеры схем (за исключением московской), как правило, плохо понимают, как разделять языки, чтобы один не мешал другому, считает эксперт.

В столичной подземке, МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали еще в 2021 году, рассказали “Ъ” в пресс-службе Московского метрополитена, после сокращения числа туристов из-за пандемии, а также «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование». «Таким образом оптимизировали общий поток информации, которую получают пассажиры,— пояснили на предприятии.— Отсутствие дублированной информации позволяет добавить дополнительную информацию на знаки, указать больше улиц и социально значимых объектов». В ГУПе обратили внимание, что изменение правил остается на усмотрение правительства Москвы.

Директор «Нижегородского метро» Олег Яушев отметил, что никто из нижегородцев не жаловался на английский дубляж в подземке, убирать его предприятие не планирует. «Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? — сказал он.— В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит».

«Если выйдет приказ, будем исполнять»,— сказали “Ъ” и в казанском «Метроэлектротрансе», заметив, что обращений граждан с просьбой отменить дублирование названия станций на английском языке не было. Недавно предприятие обновило таблички со схемой линий: в них указаны названия станций на русском, татарском, английском (мелким шрифтом) языках, в вагонах продолжают объявлять остановки на трех языках. А вот в казанских автобусах уже прекратили сообщения на английском. Как следует из сообщения мэрии Казани, договор с перевозчиками о транспортном обслуживании предполагает, что в салонах должна быть «речевая информация о наименованиях остановочных пунктов на двух государственных языках: татарском и русском». Английский язык в договоре не значится.

Иван Буранов; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Ольга Кудрина, Казань