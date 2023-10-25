CNN: советники из США убеждают Израиль не проводить наземную операцию в Газе

Прибывшие в Израиль американские военные советники убеждают власти страны отказаться от проведения полномасштабной наземной военной операции в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что советники предлагают Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ограничиться нанесением «точечных ударов с воздуха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun, Reuters Фото: Ronen Zvulun, Reuters

Собеседники телеканала рассказали, что американские военные чиновники предостерегают Израиль от того типа «жестоких городских боев», которые США вели в ходе войны в Ираке в 2004 году. Военные советники не хотят, чтобы ЦАХАЛ во время наземной операции «увяз в кровавой битве за каждый отдельно взятый дом».

По данным CNN, бывший глава Командования специальных операций морской пехоты вооруженных сил США генерал Джеймс Глинн выступает категорически против ввода сил ЦАХАЛа в сектор Газа. По его мнению, победить палестинское движение «Хамас» Израиль способен и без масштабной наземной операции. Другие прибывшие в Израиль, по информации телеканала, американские военные солидарны с мнением господина Глинна и называют серьезной угрозой вероятность того, что «Хамас» будет использовать в войне с ЦАХАЛом тактику террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и прикрываться мирными жителями как «живым щитом».

Война Израиля с палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число жертв превысило 5 тыс. В ЦАХАЛе сообщали, что проведение наземной операции практически неизбежно, если только «Хамас» не освободит заложников и не сложит оружие. Минобороны Израиля прогнозирует трехмесячную наземную операцию, в рамках которой будет проведена скоординированная атака с суши, моря и воздуха. В Генштабе армии Израиля заявляли о «полной боевой готовности» военных к проведению наземной операции.

Александр Кислов