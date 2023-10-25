Кондитерам становится несладко

В России может подорожать шоколад. По словам собеседников “Ъ FM”, в конце года стоимость кондитерских изделий поднимется минимум на треть по сравнению с 2022-м. Цены на какао-бобы на Межконтинентальной товарной бирже превысили $3,7 тыс. за тонну. Это рекорд более чем за 40 лет, сообщили американские СМИ. Все дело в низком урожае какао. Африканские страны-производители сырья — Кот-д'Ивуар, Гана, Камерун и Нигерия — столкнулись с жарой и засухой из-за погодного явления Эль-Ниньо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ситуация с урожаем неизбежно повлияет на себестоимость продукции, отметил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«Мы все ориентируемся на цены Лондонской биржи, на которой торги идут в фунтах. Там история такая, что за год цены поднялись практически на 50%. Если в 2022-м в это же время тонна какао-бобов стоила порядка 1,8 тыс. фунтов, то сейчас — уже около 3 тыс. фунтов.

Ситуация связана с тем, что третий год подряд собирают небольшой урожай какао-бобов. Цены начинали расти с весны 2023 года.

Многие компании ближе к урожаю ждут снижения котировок. Но этого не происходит, прогноз на объем продукции становится только ниже, и те, кто не контрактовал поставки, ожидая, что стоимость товара опустится, выходят на биржу, заключают сделки, тем самым еще вздувая цены. Понятно, что даже до тех, кто заключил соглашения заранее, все равно это докатится.

Я ожидаю, что в конце 2023-го-начале 2024-го мы увидим повышение цен на какао-продукты и, соответственно, на шоколад, процентов на 35–50».

Вместе с тем подорожание шоколада, по мнению собеседников “Ъ FM”, будет постепенным, так как у некоторых компаний сохраняются запасы какао, купленные по старым ценам. Кроме того, многое зависит от типа изделия, отметила председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова:

«В шоколадной плитке какао-продукты в среднем составляют от 60% до 90%, но, соответственно, и затраты на производство небольшие, потому что это достаточно автоматизированный процесс. Я предполагаю, что в конечном итоге может быть удорожание на 30–40%.

На изделия, в которых меньше какао-бобов, например, конфеты, цены вырастут меньше, процентов на 30, если другие ингредиенты не подорожают. А если на это наложить повышение заработной платы работникам именно на производстве до 30%, то удорожание в 30–50% абсолютно реально».

Вместе с тем погодное явление, из-за которого упал урожай какао, сохранится до лета 2024 года, прогнозируют синоптики. Так что производители кондитерских изделий ожидают, что в начале следующего года шоколад продолжит дорожать.

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Елена Иванова