Кондитеры на бобах

Девальвация рубля и подорожание какао-бобов на мировых биржах не позволит работающим в России кондитерским компаниям по итогам года показать рентабельность на уровне 2022 года, полагают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Прошлый год был удачным для отрасли: выручка крупных игроков рынка увеличивалась заметными темпами. Но в этом году переложить полностью увеличивающиеся издержки на плечи потребителей производителям будет сложно, так как за последние полтора года цены уже выросли на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам 2023 года рост рентабельности крупных производителей кондитерских изделий составит 10–12% против 15% в 2022 году, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании НРА. Совокупная выручка компаний, входящих в топ-5, увеличится на 10–15%, в то время как годом ранее у ряда игроков рынка динамика была на уровне 20%, как в случае с «Объединенными кондитерами», или 38%, как у подразделения американской Mondelez в РФ, пишут аналитики. По их словам, причина — в ощутимой девальвации рубля. У кондитеров высока зависимость от импорта сырья — от 30% до 70%. Так, какао-бобы завозятся из Африки, а пальмовое масло, используемое при производстве изделий нижнего ценового сегмента,— из Азии.

Ситуация усугубляется ростом мировых цен на какао-бобы из-за засухи в Западной Африке. Так, на конец июля какао-бобы на бирже в Нью-Йорке стоили $3,5 тыс. за тонну — это рекорд с 2011 года. Причем в этом году наблюдается одновременно и рост цен на полуфабрикаты, что нестандартно для рынка, отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. По его словам, менее болезненно пик роста цен пройдут компании, имеющие долгосрочные контракты на поставку сырьевых ресурсов, если нестабильная ситуация с их стоимостью продлится недолго. Но источник “Ъ” в отрасли говорит, что нет никаких предпосылок для снижения в ближайшее время мировых цен на какао-бобы.

Кондитерам сложно будет переложить рост издержек в конечную цену из-за падения доходов населения, предупреждают в НРА. К тому же за последние полтора года их продукция подорожала на 22%.

Только в июне 2023 года печенье стоило на 30% дороже год к году (257 руб. за 1 кг), зефир и пастила — на 29% (402 руб. за 1 кг), следует из данных Росстата. Средние цены на шоколад выросли не так значительно — на 9,2%, до 1,02 тыс. руб. за 1 кг, что аналитики НРА связывают и без того с высокой стоимостью этой продукции. По данным NielsenIQ, в январе—июне этого года продажи кондитерских изделий в РФ в натуральном выражении упали на 2,9%, но в денежном выросли на 9%.

За счет роста цен в прошлом году компаниям отрасли удалось нарастить денежные поступления: их совокупная выручка достигла 890 млрд руб., что на 19% больше к году, подсчитали в НРА. Это привело к росту рентабельности прибыли всей отрасли в 2022 году на 15% (в 2021 году было 7%), а чистой прибыли — до 11% (годом ранее было 6%). При этом, по оценкам НРА, на пять крупных игроков сегмента пришлось около 47% оборота рынка.

Так, у транснациональной корпорации Mars, возглавляющей топ-5, выручка в 2022 году выросла на 14%, рентабельность продаж — на 21% против 13% в 2021 году, рентабельность чистой прибыли — на 15% против 11% годом ранее. У Mondelez — на 38%, 27% и 29% соответственно, у итальянской Ferrero выручка выросла в 2022 году всего на 7% год к году, но рентабельность продаж — на 21%, рентабельность чистой прибыли — на 16%.

Нарастить продажи западным компаниям удалось даже после отказа от маркетинговой активности на рынке РФ после начала российского-украинского военного конфликта, подчеркивают аналитики. Это, по их мнению, «парадоксальное явление». Так, Ferrero сократила расходы на продвижение на 75%, до 1,2 млрд руб., Mars — на 21%, до 6,5 млрд руб., следует из отчетностей компании. По оценкам НРА, выручка российского холдинга «Объединенные кондитеры», тоже входящего в пятерку крупных, в 2022 году выросла на 20%, рентабельность продаж — на 11% против 0,05% годом ранее. У другого участника топ-5 — «КДВ Групп» из Томска — выручка за тот же период увеличилась на 7%, рентабельность продаж — на 4%. Во всех этих компаниях “Ъ” не предоставили комментарии.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный отмечает, что в марте—апреле 2022 года рост цен и крепкий рубль позволили производителям получить прибыль на 5–10% выше стандартной. Но в этом году, по словам президента фабрики «Победа» Виталия Муравьева, кондитерам придется смириться со снижением маржинальности.

Екатерина Ракитина, Анатолий Костырев, Халиль Аминов