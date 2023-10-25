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Коммерсантъ FM
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Дважды не считается

Углеродные единицы страхуют от неожиданных обременений

Минэкономики намерено предупредить ситуацию двойного учета углеродных единиц, для чего предлагает внести ряд изменений в правила ведения их реестра. Среди прочего в нем должна содержаться информация об имеющихся обременениях единиц сокращения выбросов и выполнения квот, а также данные об их зачете. В Минэкономики отмечают, что нововведения направлены на защиту участников рынка и носят превентивный характер. Двойной учет может существенно дискредитировать систему национального углеродного рынка, отмечают эксперты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства о правке правил создания и ведения реестра углеродных единиц, операций в нем и формы типового договора с оператором реестра. Напомним, реестр — ключевая часть инфраструктуры рынка сокращений выбросов, он заработал в РФ с 1 сентября 2022 года, оператор — АО «Контур». Участники рынка могут регистрировать в нем климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки (речь идет о возможности продать достигнутые в результате выполнения климатических проектов сокращения компаниям, которые не могут вписаться в квоты на выбросы). Также в реестре должны учитываться единицы выполнения квот при реализации сахалинского эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов (см. “Ъ” от 8 июля 2021 года)

Для упразднения возможности двойного учета и «двойных продаж» углеродных единиц (что неизбежно приведет к спорам хозяйствующих субъектов) предлагается обязать эмитентов предоставлять в реестр данные об обременениях выпущенных единиц и единиц выполнения квоты, а также сведения об их зачете. Также проект предусматривает информационное взаимодействие оператора с нотариусами и возможность проводить операции без распоряжения владельца счета, если на это есть судебный акт, исполнительный документ, акт других органов и должностных лиц или свидетельство о праве на наследство, это также должно устранить препятствия для их оборота. Еще одна норма — регистрация в системе заверений эмитентов о том, что сокращения выбросов при реализации климатического проекта не будут отчуждены или обременены вне реестра.

Как пояснил “Ъ” заместитель главы Минэкономики Илья Торосов, новелла призвана гармонизировать законодательство с международным опытом, в том числе с Парижским соглашением.

«Ее основная цель — исключение двойного учета углеродных единиц»,— сказал он, уточнив, что речь идет о защите интересов участников растущего рынка. Сейчас в реестре зарегистрировано семь климатических проектов, выпущено почти 84,5 тыс. углеродных единиц, около 2,47 млн углеродных единиц подлежит выпуску. При этом пояснительная записка к проекту ссылается на результаты правоприменительной практики, однако в министерстве настаивают на «превентивном» характере документа и утверждают, что со случаями «задвоения» не сталкивались.

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При этом заявители климатических проектов действительно могут использовать различные опции по монетизации их результатов, в том числе обращаться в международные реестры или продавать результаты проектов на свободном рынке, говорит партнер группы операционных рисков и устойчивого развития Kept (ранее входила в КПМГ) Владимир Лукин.

«Двойной учет должны отслеживать независимые верификаторы, однако это не исключает риска, а это может существенно дискредитировать систему национального углеродного рынка»,— отмечает эксперт.

Отметим, что до 2022 года в вопросах углеродного регулирования РФ ориентировалась скорее на западные рынки (см. “Ъ” от 8 сентября 2022 года), и на практике декарбонизация сопровождалась случаями обмана. Так, в 2015 году исследователи из Стокгольмского института окружающей среды раскритиковали проекты совместного осуществления в рамках Киотского протокола в России и на Украине за недостоверную отчетность большей их части. В частности, в ряде случаев в РФ выбросы парниковых газов сначала специально наращивались для продажи больших объемов сокращений на международном рынке.

Венера Петрова

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