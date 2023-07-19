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Содружество неуглеродных государств

В СНГ думают о собственном трансграничном энергетическом налоге

Страны СНГ обдумывают гармонизацию подходов к зеленой энергетике, что в перспективе сделает возможным запуск системы трансграничного углеродного регулирования на импортную продукцию. России это в теории позволит увеличить экспорт электроэнергии в страны СНГ с большой долей ТЭС, а также откроет новые рынки для инвестиций в ВИЭ. Однако запускать углеродный налог «преждевременно и бессмысленно», говорят аналитики, поскольку ни одна страна СНГ не обозначила амбициозных целей по декарбонизации.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Электроэнергетический совет СНГ разработал проект «дорожной карты» по гармонизации зеленых инструментов для развития низкоуглеродной энергетики, сообщили “Ъ” в организации. Речь, в частности, идет о возможном создании сквозной системы торговли квотами на выбросы СО2 и зелеными сертификатами на выработку ВИЭ. Также предлагается разработать единую таксономию зеленых источников энергии и создать фонд зеленых инвестиций. В будущем это позволит запустить систему трансграничного углеродного регулирования, похожую на механизм налога CBAM (плата за углеродный след продукции) в ЕС.

В Электроэнергетический совет СНГ входят десять стран: РФ, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Общая установленная энергомощность электростанций в РФ составляет 247 ГВт, в остальных странах СНГ — более 75 ГВт, из которых 24,6 ГВт приходится на Казахстан, а 17,9 ГВт — на Узбекистан.

Создание единого зеленого пространства в СНГ обсуждается много лет, но конкретных шагов сделано не было. Вопрос снова поднимался 14 июля 2022 года на заседании совета в Астане. Реализация мероприятий «дорожной карты» «создаст экономические стимулы для инвесторов и регуляторов синхронизировать перспективные схемы размещения генерирующих объектов и развития электросетей для повышения эффективности и совместного выхода на внешние рынки», уточняют в совете.

Страны СНГ очень разнородны по составу генерации. Низкоуглеродная генерация составляет более половины установленной мощности только в Таджикистане, Киргизии и в Армении, следует из презентации «Интер РАО», которая демонстрировалась на заседании совета СНГ. В России на ТЭС приходится 66% генерации, 12% — АЭС, 21% — ГЭС и около 1% — ВИЭ. Для сравнения: в Китае доля ТЭС — 53%, а ВИЭ — 29%. В странах ЕС доля ТЭС — 35%, а ВИЭ — 39%.

Углеродоемкость электроэнергетики в странах СНГ также очень отличается друг от друга. В России удельный объем выбросов при производстве 1 кВт•ч составляет 355 г СО2, в Туркменистане, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Молдавии и Азербайджане — 551 г. Объем удельных выбросов в среднем по СНГ составляет 394 г, что выше показателя в 27 странах ЕС (261 г) и в странах G7 (338 г). Общий объем выбросов в странах СНГ в 2021 году составил 2,13 млрд тонн СО2. Для сравнения: общий объем выбросов в 27 странах ЕС в 2021 году — 2,73 млрд тонн.

В России программа поддержки строительства ВИЭ «довольно скромная» и завершится к 2035 году, поэтому создание новых механизмов поддержки в соседних странах поможет российским инвесторам выходить на новые рынки, считает один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе. Он также полагает, что для «Интер РАО» (оператор экспорта электроэнергии) это дополнительная возможность увеличения экспорта низкоуглеродной электроэнергии в страны с большой долей ТЭС в условиях закрытия поставок в ЕС. В странах СНГ уже объявлены планы по развитию ВИЭ до 2035 года в объеме около 25 ГВт по действующим механизмам поддержки, напоминают в российской Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Гармонизация правил и интеграция рынка инструментов декарбонизации на пространстве СНГ, безусловно, полезна и взаимовыгодна, считают в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). Во-первых, это поможет странам быстрее создать необходимое регулирование и инфраструктуру через обмен опытом; во-вторых, это расширит пространство и эффективность обмена ресурсами для декарбонизации (для дефицитных регионов они станут доступнее, а для избыточных — расширится рынок сбыта). Кроме того, общие системы, применяемые несколькими странами, всегда вызывают больше доверия и признания как на внутренних, так и на внешних рынках.

Гармонизация национального законодательства и принятие соответствующих решений на уровне межстрановых объединений позволит рассматривать страны СНГ как общий рынок зеленых сертификатов, говорит директор по развитию Carbon Zero (оператор добровольного российского стандарта зеленых сертификатов) Владислав Березовский. В перспективе это позволит компенсировать дефицит национальных сертификатов в странах СНГ с низкой долей ВИЭ в энергобалансе. Кроме того, создание общего рынка сертификатов и углеродных единиц повысит шансы на признание национальных сертификатов со стороны стейкхолдеров на азиатских и европейских рынках.

Владимир Лукин из Kept считает трансграничный налог в СНГ «преждевременной мерой», которая к тому же не показала свою эффективность. Ни в России, ни в других странах СНГ не определены цели в области декарбонизации, требующие дополнительного финансирования, источником которого мог бы стать механизм, аналогичный европейскому СВАМ, замечает он: «В связи с этим формирование каких-либо фискальных инструментов — абсолютная бессмыслица». Теоретически российские компании могут получить возможность реализовывать климатические проекты с привлечением углеродных инвестиций из стран СНГ, продолжает Владимир Лукин. Но, например, в Казахстане возможности для реализации климатических проектов были определены с 2012 года, однако активной торговли углеродными единицами ни с Россией, ни с другими странами нет.

Полина Смертина

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