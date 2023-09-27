Ценности сделать из этих рублей

В среду глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева отчиталась перед депутатами Госдумы в рамках «правительственного часа». Разговор в том числе шел о мерах по воспитанию патриотизма и защите традиционных ценностей. Гордость за страну уже испытывает 91% молодых россиян против 46% в 2020-м. Но принимаемые для этого меры все время дорожают: за пять лет бюджет агентства вырос в шесть раз и в 2023 году составил уже 60 млрд руб. Плановые показатели по охвату молодежной аудитории патриотическим контентом оказались выполнены и перевыполнены, но депутаты усомнились в методиках подсчета, а также пожаловались на недостаточную пропаганду против ЛГБТ, кибербуллинг и очереди на жилье для молодых семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По подтвержденным социологами оценкам Ксении Разуваевой, патриотизм российской молодежи растет не по дням, а по часам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По подтвержденным социологами оценкам Ксении Разуваевой, патриотизм российской молодежи растет не по дням, а по часам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ближайшее время на общественное обсуждение будет вынесена Стратегия реализации молодежной политики до 2030 года, сообщила 27 сентября депутатам Ксения Разуваева. Она напомнила, что работа над этим «основополагающим» документом ведется по поручению президента, указами которого закреплены основные цели и задачи ведомства: сохранение и укрепление в молодежной среде традиционных духовно-нравственных ценностей, а также создание возможностей для самореализации молодых россиян.

Госпожа Разуваева отметила, что молодое поколение сейчас главный объект информационной войны, которую Запад ведет против России.

И это задает новые требования к работе по патриотическому воспитанию — впрочем, ее ведомство к решению таких задач готово: инфраструктура патриотической деятельности сегодня — это более 36 тыс. патриотических клубов и центров патриотического воспитания, работающих по единой стандартизированной программе. «Такая структура — это место сосредоточения проактивной, патриотически настроенной молодежи, и мы видим плоды нашей комплексной работы: за два года доля молодежи, испытывающей гордость за нашу страну, увеличилась вдвое и сегодня составляет 91% против 46% в 2020 году»,— рассказывала руководитель Росмолодежи. Большим прорывом в сфере патриотического воспитания стало создание российского движения детей и молодежи «Движение первых» — сегодня это единственная общественная организация в нашей стране, созданная и регулируемая отдельным законом, подчеркнула госпожа Разуваева.

Самореализацию молодых людей призвана обеспечить президентская платформа «Россия — страна возможностей», которая объединяет 26 масштабных проектов и программ.

«К слову, доля молодежи, верящей сегодня в возможности самореализации, а это один из наших ключевых социологических показателей, в целом среди молодежи выше 80% и 90% — в категории 18–24-летних,— радовалась Ксения Разуваева.— Это рекордный показатель за последние пять лет!»

С 2020 года на конкурсной основе распределяются субсидии на создание и продвижение патриотического контента, продолжала чиновник. За это время профинансировано более 1,5 тыс. онлайн-проектов, 600 команд, поделилась подробностями Ксения Разуваева. Среди такого контента — сериалы, полнометражные фильмы и документальное кино, посвященные России, ее культуре, природе, современным героям. Лидер в создании просветительского контента — общество «Знание»: более 23 тыс. лекторов по всей стране провели уже свыше 100 тыс. лекций.

В этом году разработан и утвержден правительством комплекс мер по профилактике социально-негативных проявлений в молодежной среде, а ведомственный центр сетевого мониторинга ежедневно отслеживает распространение материалов, склоняющих детей к совершению преступных действий. «Отмечу, что с 2019 года по настоящий момент Росмолодежью вынесено уже более 57,5 тыс. решений о блокировке противоправного контента»,— с гордостью продолжала докладывать госпожа Разуваева. Благодаря совместным усилиям Росмолодежи и Министерства науки в каждом вузе введены должности проректоров по воспитательной работе, а вместе с Минпросвещения ведомство развивает сеть по обучению советников по воспитанию в школах. «Все это проводящая сеть, которая сегодня позволяет формировать единый ценностный каркас и вовлекать детей и молодежь в те возможности, которые в нашей стране существуют»,— заключила глава Росмолодежи.

Впрочем, как сообщил депутатам аудитор Счетной палаты Данил Шилков, растут и расходы на работу с молодежью: за пять лет бюджет агентства вырос в шесть раз, и в 2023 году он составляет почти 60 млрд руб.

При этом четвертый год подряд более половины расходов Росмолодежи — это субсидии некоммерческим организациям, отметил аудитор. У Счетной палаты есть некоторые замечания к их распределению, дал понять господин Шилков, однако вдаваться в подробности не стал.

Член комитета Думы по контролю Никита Румянцев («Единая Россия») отметил «большую, качественную и позитивную работу» ведомства. Однако обратил внимание на то, что плановый показатель федерального проекта по охвату молодежной аудитории патриотическим интернет-контентом за 2022 год по факту оказался перевыполнен более чем вдвое, а план проекта «Молодежная Россия» — аж в 3,5 раза. «Такой результат во многом достигнут благодаря изменению методики подсчета показателей и установлению легкодостижимых плановых значений»,— отметил депутат, пожелав Росмолодежи активнее взаимодействовать с другими ведомствами.

Депутатов, которые впервые встречались с руководителем Росмолодежи в формате «правительственного часа», чаще волновали дела житейские. Что делать с буллингом? С ним сталкивается 55% детей, переживала депутат СРЗП Яна Лантратова. Очередь на жилье для молодых семей растянулась на 13 лет, возмущался депутат от КПРФ Артем Прокофьев. О традиционных ценностях парламентарии тоже не забывали.

Вот приняли закон о запрете на пропаганду ЛГБТ, а как теперь сделать так, чтобы это было немодно, чтобы «вся эта гомосятина осуждалась в молодежной среде?» — горячился депутат от ЛДПР Сергей Леонов.

От кибербуллинга помогают блокировки, успокаивала депутатов госпожа Разуваева. Предложения по реализации дополнительных льготных жилищных программ уже готовятся. А по нетрадиционным ценностям ударят пешими семейными походами. «Для нас защита традиционных ценностей — ключевая цель, каждый проект пронизан этой тематикой»,— заверила депутатов глава Росмолодежи. Тем не менее коммунист Владимир Исаков посоветовал ей изучить опыт комсомольской организации и не терять дух коллективизма. Он напомнил, что в новейшей истории России были молодежные организации, всякие «Наши» и «Местные», но они быстро канули в Лету — потому, что молодежь туда шла, по мнению депутата, за личным обогащением.

Анастасия Корня