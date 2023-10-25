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Ничто так не ценится, как работа в полпредстве

Концерн «Покровский» конфискован за коррупционные доходы его бенефициара

Как стало известно “Ъ”, концерн «Покровский» обжалует решение Лабинского городского суда Краснодарского края, который накануне, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в доход государства активы бизнесмена Андрея Коровайко, его партнера Аркадия Чебанова и аффилированных с ними предприятий, оцениваемых в 100 млрд руб. Надзорное ведомство настаивает на том, что бизнес «Покровского» базировался на коррупционных доходах господина Коровайко, полученных во время его работы в полпредстве президента в Южном федеральном округе (ЮФО).

Андрей Коровайко

Андрей Коровайко

Фото: ГК «Концерн «Покровский«»

Андрей Коровайко

Фото: ГК «Концерн «Покровский«»

По иску заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева было конфисковано имущество Андрея Коровайко, Аркадия Чебанова, а также связанных с ними структур концерна «Покровский», одного из крупных агропромышленных холдингов России. Всего в пользу государства обращены 94 предприятия общей стоимостью 100 млрд руб. В деле речь идет об акциях и долях АО «Концерн "Покровский"», агрофирм «Русь», «Должанская», «Урожайная», «Рассвет», «Мостовская», «Родина», мясоптицекомбината «Каневской», мясокомбинатов «Павловский» и «Тихорецкий», Каневского, Тимашевского и Курганинского сахарных заводов, Албашского, Степнянского и Старощербиновского элеваторов, а также многочисленных торговых и сервисных компаний.

В пресс-службе концерна «Покровский» сообщили, что решение суда не влияет на исполнение холдингом своих контрактных обязательств и на выплату зарплаты сотрудникам. «Все подразделения ГК осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность в штатном режиме»,— пояснили “Ъ” в концерне. Ранее, как сообщал “Ъ”, в отношении имущества «Покровского» были введены обеспечительные меры, соблюдение которых контролируют сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Холдинг намерен отстаивать права на свои активы, поэтому обжалует решение Лабинского суда.

Иск об обращении в доход государства активов концерна «Покровский» был подан в суд в начале августа, за это время тот провел шесть заседаний по существу заявленных требований.

Представитель Генпрокуратуры огласил доводы о том, что бизнес бенефициара концерна Андрея Коровайко строился на его коррупционных доходах, полученных во время работы в полномочном представительстве президента в ЮФО. В период с 2001 по 2004 год Андрей Коровайко занимал должности сначала федерального инспектора, а затем главного советника управления по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления полпредства. По мнению надзорного ведомства, господин Коровайко, курируя региональные и муниципальные органы власти, использовал свое должностное положение для завладения активами в Ростовской области и Краснодарском крае. Статус Андрея Коровайко на госслужбе требовал от него отказа от любой предпринимательской деятельности, а также от оказания содействия юридическим и физическим лицам, между тем в 2003 году родственники чиновника приобрели доли в мясоптицекомбинате «Каневской» и ООО «Самтрест» (винзавод).

«Сделки с коррупционным имуществом ничтожны, так как они противоречат основам правопорядка и нравственности»,— говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры.

Помимо доводов о возможных коррупционных проявлениях со стороны Андрея Коровайко суд обратил внимание на нынешний процессуальный статус бенефициаров концерна, которые находятся в розыске по обвинению в создании оргпреступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве (ст. 210, 163 и 159 УК). В ходе процесса в Лабинске, по данным “Ъ”, были допрошены потерпевшие по уголовным делам, которые сообщили о том, что сотрудники концерна оказывали на них давление с целью захвата активов. «Возможно, эти показания должны были продемонстрировать, что руководство концерна в течение длительного времени вело бизнес противоправными методами»,— пояснил “Ъ” один из участников процесса.

Как дело о вымогательстве в пользу бенефициаров концерна «Покровский» готовили для процесса

Представители Андрея Коровайко ранее сообщали “Ъ”, что он не признает претензии Генпрокуратуры и утверждает, что в период работы в полпредстве не занимался предпринимательской деятельностью, а имущество было приобретено его родственниками на их собственные средства.

Анна Перова, Краснодар

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