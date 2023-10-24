Алексея Шведа забросило в Китай

Один из сильнейших игроков в истории российского баскетбола Алексей Швед продолжит карьеру в Китае. Во вторник стало известно, что он подписал контракт с клубом «Шаньси Лунгс». Напомним, что по завершении прошлого сезона Швед покинул ЦСКА. У него были предложения от команд Евролиги, однако 34-летний баскетболист предпочел китайский вариант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексеем Шведом интересовались «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», но командам Евролиги не удалось найти средства на контракт со столь дорогостоящим баскетболистом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексеем Шведом интересовались «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», но командам Евролиги не удалось найти средства на контракт со столь дорогостоящим баскетболистом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Один из сильнейших российских баскетболистов в истории Алексей Швед продолжит карьеру в Китае. Он подписал контракт с клубом «Шаньси Лунгс» (скромная команда, редко попадающая даже в топ-10 китайского чемпионата) из города Тайюань. «Теперь можно официально сказать, что Алексей стал игроком "Шаньси Лунгс". В ближайшие дни он получит визу и вылетит в Китай, чтобы присоединиться к новым партнерам,— заявил "Спорт-Экспрессу" агент баскетболиста Обрад Фимич.— Могу сказать, что у нас было два конкретных предложения от клубов Евролиги, но более интересным был вариант с Китаем. После НБА и Евролиги Алексей открывает для себя новый чемпионат, где выступает много звезд первой величины. Он очень хочет показать свою лучшую игру и помочь "Шаньси Лунгс" решать высокие задачи».

Почти за 20 лет профессиональной карьеры Швед успел поиграть во многих командах. С 2005 по 2012 год он выступал за ЦСКА, где и заработал себе репутацию сильнейшего российского игрока своего поколения.

С армейцами Швед четыре раза выигрывал чемпионат России и один раз — Евролигу. С 2012 по 2015 год Швед выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где поиграл за «Миннесоту», «Филадельфия Тимбервулвс», «Хьюстон Рокитс» и «Нью-Йорк Никс», после чего вернулся в Россию, где подписал контракт с «Химками». В 2021 году, после фактического банкротства подмосковной команды, перебрался в ЦСКА. На счету Шведа кроме клубных трофеев бронза Игр-2012 и третье место на чемпионате Европы 2011 года.

Уход Шведа из ЦСКА был вызван не тем, что к ветерану были претензии у тренерского штаба. Напротив, именно вокруг него и сербского центрового Николы Милутинова армейцы и строили игру. Но президент ЦСКА Андрей Ватутин не скрывал, что в новых условиях (российские клубы отстранены от участия в еврокубках и сейчас получают от спонсоров и владельцев значительно меньше, чем раньше) клуб просто не может позволить себе игрока такого уровня, а потому переговоры о продлении соглашения (прежнее истекло по завершении сезона-2022/23) даже не начинались.

В межсезонье в качестве наиболее вероятного продолжения карьеры Шведа назывался переход в один из клубов, выступающих в Евролиге.

Интерес к защитнику проявлял «Олимпиакос», о готовности подписать контракт с «Црвеной Звездой» заявлял в социальных сетях сам баскетболист. Однако в итоге сработал китайский вариант. По всей видимости, ввиду его большей финансовой привлекательности.

Алексей Швед после возвращения из НБА стабильно входил в число наиболее высокооплачиваемых баскетболистов Европы. Его зарплата в разные годы колебалась в диапазоне €2,5–3,5 млн. Вероятно, на сопоставимом уровне он хотел остаться. Но, к примеру, весь бюджет «Црвены Звезды» — около €9 млн, «Олимпиакоса» — около €15 млн. В таких условиях трудно удовлетворить запросы дорогостоящего игрока. «Шаньси Лунгс» это, похоже, удалось.

Не стоит думать, что в китайском баскетболе крутятся какие-то безумные деньги. Было время, примерно в начале двухтысячных, когда в китайскую лигу ехали именно за заработком, пусть на закате карьеры, такие игроки, как, например, Трейси Макгрейди (многократный участник Матча звезд НБА). Но затем оказалось, что раздача денег иностранцам никак не способствует подъему уровня китайского баскетбола, так что лига стала вводить ограничения на зарплаты и лимитировать участие легионеров. И это вызвало отток иностранцев. Ну а после того как в Китае были введены жесточайшие ограничения во время пандемии, их в лиге и вовсе почти не осталось. Сейчас, правда, они понемногу возвращаются.

Последняя версия лимита на легионеров (от 2021 года) предусматривает, что нанять можно лишь четырех иностранцев, а выпустить на игру — двух из них. Имеется в лиге и потолок зарплат. Суммарная зарплата всех легионеров клуба не может превышать $5 млн. Для китайских игроков действуют свои ограничения — их суммарная зарплата в клубе не может быть ниже $2,8 млн и больше $6,2 млн. В «Шаньси Лунгс» помимо Шведа есть еще два иностранца — Айзея Тейлор (в прошлом разыгрывающий «Атланта Хокс» и «Анадолу Эфес») и Джастин Пэттон (бывший центровой «Оклахома-Сити Тандер» и «Филадельфия Севенти Сиксерс»). По всей видимости, вариант раздела легионерского пирога всех их устроил.

Александр Петров