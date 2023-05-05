Вред здоровью ЦСКА

Пресненский райсуд по ходатайству СКР арестовал трех участников первомайской потасовки возле ресторана «Джун» в Москве, в которой получил тяжелые травмы защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед. В суде выяснилось, что обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью господина Шведа (ч. 3 ст. 111 УК РФ) никому из арестантов не предъявлено — всем троим инкриминируется только групповое хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По словам самих обвиняемых, роковой удар, проломивший голову спортсмену, нанес их четвертый предполагаемый сообщник — мужчина постарше, которого найти пока не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Швед (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Швед (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В четверг Пресненский райсуд Москвы по ходатайству районного отдела СКР отправил в СИЗО на два месяца трех предполагаемых участников недавней потасовки в центре Москвы, в которой пострадал баскетболист Алексей Швед. Под стражей оказались 20-летние Глеб Писарев, Князь Амирасланов и его 17-летний брат. Всех троих задержали в минувшую среду в рамках разыскных мероприятий, организованных еще полицейским следствием ОМВД по району Пресненский. Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью Алексея Шведа и подозревала задержанных именно в этом преступлении, предусматривающем наказание до 12 лет колонии.

Между тем обвинить вероятных участников драки в травмировании баскетболиста полиции так и не удалось.

Как сообщила вчера официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, один из троих задержанных оказался несовершеннолетним, поэтому надзорное ведомство изъяло уголовное дело из районного отдела полиции и передало в территориальное подразделение СКР. Там же, допросив повторно подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выяснили, что молодые люди участвовали в избиении господина Шведа, но не калечили его.

По словам всех троих обвиняемых, в завязавшейся драке один из них лишь опрокинул баскетболиста на асфальт, а роковой удар в голову уже лежащего спортсмена нанес четвертый участник потасовки.

Фигуранты сообщили, что знают только его имя — Юсуф и возраст — 31 год. По их данным, Юсуф проезжал по Большой Никитской улице на Chevrolet Tahoe, а увидев драку на тротуаре, остановил автомобиль и вступил в конфликт на стороне своих земляков. Потом он же увез случайных предполагаемых сообщников с места происшествия. Таким образом, главным причинителем вреда здоровью господина Шведа пока считается владелец Tahoe. Найти его до сих пор не удалось, а действия остальных участников драки СКР квалифицировал как групповое хулиганство, предусматривающее отправку виновного в колонию на срок до семи лет.

Конфликт между тремя арестованными и господином Шведом произошел поздно вечером 1 мая. По версии обвиняемых, его спровоцировала жена спортсмена Анастасия Зиадитдинова, якобы допустившая оскорбительные высказывания, касающиеся их национальности. Дама опровергла эти обвинения, рассказав, что сама является татаркой, ее дед до сих пор служит муллой в мечети, а в числе друзей ее семьи полно азербайджанцев и чеченцев.

Потерпевшие считают, что как раз поджидавшая супругов на выходе из ресторана компания была в неадекватном состоянии — молодые люди искали повод, чтобы спровоцировать драку.

Им не понравилось сначала замечание, якобы сделанное Алексеем Шведом одному из обвиняемых, потом предметом насмешек стали длинные, да еще и заплетенные в косички волосы защитника. Последним аргументом молодежи стал упрек мастеру спорта международного класса Шведу в неумении играть в баскетбол. Состоявшийся за несколько часов до стычки на Большой Никитской матч ЦСКА действительно проиграл кубанскому «Локомотиву», а предполагаемые хулиганы, по их словам, сделали приличную ставку на армейцев.

Сергей Машкин