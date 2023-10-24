Пирамиде не хватило одной председательствующей

В Пресненском суде Москвы начались слушания уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном под вывеской инвестиционной компании QBF. По версии следствия, фигуранты, среди которых внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин, похитили у сотен вкладчиков, считавших, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели, более 2 млрд руб. Организатором преступления правоохранители считают уехавшего за границу и объявленного в международный розыск бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Один из участников аферы уже осужден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Матюхин (в центре), Алексей Голубев (справа) и Евгения Россиева (слева) начало процесса по их делу проведут под арестом

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Станислав Матюхин (в центре), Алексей Голубев (справа) и Евгения Россиева (слева) начало процесса по их делу проведут под арестом

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На первое заседание по существу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном членами организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), лишь один из четырех подсудимых прибыл своим ходом — бывший директор филиальной сети ООО «ИК КьюБиЭф» (дочерняя фирма финансовой группы QBF) Владимир Пахомов находится под домашним арестом. Трех остальных фигурантов, содержащихся в СИЗО,— бывших гендиректора инвестиционной компании Станислава Матюхина, директора питерского офиса Алексея Голубева и руководителя юридического департамента Евгению Россиеву — доставил конвой. В зале заседаний собралось и около полутора десятков потерпевших.

После традиционной процедуры установления личностей подсудимых председательствующая Катерина Кириченко предложила сторонам подавать ходатайства и тут же получила прошение о собственном отводе. Евгения Россиева заявила, что требует рассмотрения дела коллегией из трех профессиональных судей для большей объективности разбирательства. Гособвинитель выступил против, в итоге судья Кириченко отложила рассмотрение этого вопроса. После этого уже прокуратура предложила продлить сроки действия избранной фигурантам меры пресечения на шесть месяцев. Обвиняемые и их защитники протестовали, впрочем, не слишком активно. Исключение составила госпожа Россиева, которая выступила резко против продления своего ареста. Она напомнила суду, что находится в СИЗО уже два с половиной года, и, по словам обвиняемой, у нее за это время ухудшилось здоровье, в частности, появились серьезные проблемы со зрением, из-за чего она может стать инвалидом.

Однако суд поддержал позицию прокурора и продлил меру пресечения всем четверым.

Также был продлен арест на имущество фигурантов — их доли и акции в различных компаниях, земельные участки в разных областях и дорогостоящие автомобили.

После этого председательствующая наконец удалилась в совещательную комнату, чтобы решить вопрос, кто будет дальше рассматривать дело. На размышления у нее ушло порядка получаса, после чего Катерина Кириченко огласила свое решение: судебное следствие прекратить, назначить новое рассмотрение дела коллегией из трех судей. Следующее заседание, на котором, как ожидается, представитель прокуратуры зачитает обвинительное заключение, назначено на 9 ноября.

Как рассказывал ранее “Ъ”, преступное сообщество, по материалам уголовного дела, действовало с 2012 по 2021 год. Головной офис компании занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» на Пресненской набережной, а также имел множество филиалов в разных регионах России. По версии следствия, средства граждан инвестиционная компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели, однако вместо этого деньги оказывались в офшорах, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии правоохранителей, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.

Как рассказали “Ъ” присутствовавшие в зале суда потерпевшие, вкладывать деньги в проекты инвесткомпании они начали еще в 2009 году — многих привлекали большие проценты дохода, которые им обещали. Иногда, по словам потерпевших, речь шла о 15–17% годовых.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из инвесткомпании (лишена лицензии 8 июля 2021 года). Из материалов дела следует, что нескольким сотням инвесторов был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, которые внесли очень крупные суммы, но не могли доказать легальность происхождения этих денег и поэтому не стали официально оформлять свои потери.

Организатором аферы правоохранители считают бенефициара группы QBF Романа Шпакова. Дела в отношении него и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду выделены в отдельное производство. После отъезда в январе 2021 года за границу господина Шпакова «спасти тонущий корабль», как он сам выражался, пытался Станислав Матюхин, внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина. При этом на допросах он утверждал, что участие в QBF ему ничего, кроме проблем, не принесло.

Отметим также, что еще один фигурант этого дела, учредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский филиал компании Зелимхан Мунаев полностью признал свою вину, и 21 сентября 2023 года его в особом порядке приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Алексей Соковнин, Олег Рубникович