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Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим

За махинации задержан внук бывшего главы банка России

Как стало известно “Ъ”, в Москве задержан внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин. Последний являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Как и арестованным ранее топ-менеджерам, ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.

Гендиректор компании QBF Станислав Матюхин

Гендиректор компании QBF Станислав Матюхин

Фото: QBF

Гендиректор компании QBF Станислав Матюхин

Фото: QBF

По данным “Ъ”, в среду утром возле дома на Кутузовском проспекте, где проживает 36-летний Станислав Матюхин, высадился весьма солидный десант из сотрудников ГУЭБиПК МВД, их окружных коллег, а также сотрудников столичного УФСБ. Задержание для бывшего топ-менеджера QBF вряд ли стало большой неожиданностью, учитывая, что многие его коллеги уже арестованы либо находятся в бегах. Отметим, что обыск в квартире господина Матюхина проводить не стали, поскольку соответствующее мероприятие, по данным “Ъ”, там ранее проводилось уже дважды, пока фигурант находился в статусе свидетеля.

Гендиректором QBF внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина (возглавлял ЦБ с 1990 по 1992 год) был назначен в 2017 году. До этого он успел поработать в Федеральной службе по финансовым рынкам и том же Центробанке. Причем в последнем фактически был куратором QBF. Являясь заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, господин Матюхин занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.

В QBF Станислав Матюхин осуществлял общее руководство деятельностью инвестиционной и управляющей компаний. Одной из главных задач управленца на новом месте работы было расширение канала продаж. Судя по всему, со своими задачами задержанный справлялся весьма успешно.

Впрочем, как выяснилось в ходе начатого в прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры.

На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб.

Эти деньги предполагаемые организаторы мошенничества, по данным правоохранителей, вкладывали в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего. На часть активов, оцениваемых примерно в 1 млрд руб., судом уже наложен арест.

Недавно шестерым участникам финансовой пирамиды, включая скрывающегося за границей бенефициара QBF Романа Шпакова, вменили еще организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ). По данным “Ъ”, аналогичное обвинение вскоре будет предъявлено и задержанному на двое суток Станиславу Матюхину. Следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте.

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Сам фигурант и в статусе свидетеля, и сейчас, будучи подозреваемым, свою вину как в хищении денег, так и участии в ОПС отрицает. По его словам, он всего лишь «пытался спасти тонущий корабль» и якобы никакого серьезного капитала от участия в QBF не нажил. Впрочем, следствию это еще предстоит проверить. Пока же известно, что свою квартиру на Кутузовском проспекте, 22 (в десяти минутах ходьбы от офиса компании в «Москва-Сити» на Пресненской набережной) он приобрел, будучи сотрудником QBF.

Отметим, что после задержания коллег именно Станиславу Матюхину фактически до самого отзыва у компании лицензии (8 июля 2021 года) приходилось убеждать клиентов, что оснований переживать за свои сбережения у них нет. Впрочем, повезло лишь единицам. В их числе оказалась, например, известная балерина Анастасия Волочкова, инвестировавшая в детище господина Шпакова порядка 3 млн руб. Да и то, возвращая приме часть вложенных средств (500 тыс. руб.), господин Матюхин, по версии следствия, рассчитывал на то, что госпожа Волочкова, воспользовавшись своими связями, поможет разблокировать счета компании в регионах. Однако она делать этого не стала, после чего сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь. А господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.

Олег Рубникович

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