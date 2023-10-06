Финансовая группа оказалась группировкой

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников организованного преступного сообщества (ОПС), в которое помимо прочих входил внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин. По версии следствия, финансовая пирамида, действовавшая под вывеской инвестиционной компании QBF, похитила у сотен вкладчиков, считавших, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели, более 2 млрд руб. Организатором преступления правоохранители считают успевшего скрыться за границей и объявленного в международный розыск бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Матюхин

Фото: оперативная съёмка Станислав Матюхин

Фото: оперативная съёмка

В Пресненский райсуд Москвы поступили материалы в отношении бывших гендиректора QBF Станислава Матюхина, руководителя филиальной сети компании Владимира Пахомова, директора питерского офиса ООО QBF Алексея Голубева и юриста этой структуры Евгении Россиевой. Всех их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дела в отношении находящихся в розыске предполагаемого организатора преступления бенефициара QBF Романа Шпакова и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду выделены в отдельное производство.

Как установило следствие, действовало ОПС с 2012 по 2021 год. Головной офис компании занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) «Москва-Сити», а также имел множество филиалов в разных регионах России.

По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Однако вместо этого деньги оказывались в офшорах, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии правоохранителей, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.

При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года). Из материалов дела следует, что нескольким сотням инвесторов был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, включая священнослужителей, генералов, министров, директоров различных крупных государственных и коммерческих структур. Однако никто из тех, кто отдал предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один из них вложил якобы 1 млрд, из-за невозможности доказать легальность происхождения денег афишировать свои потери не стал и, соответственно, в официальный список потерпевших не попал.

После бегства в январе 2021 года за границу господина Шпакова «спасти тонущий корабль», как он сам выражался, пытался гендиректор QBF Станислав Матюхин, внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина. При этом на допросах он утверждал, что участие в QBF ему ничего, кроме проблем, не принесло. Впрочем, сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществлявшие оперативное сопровождение расследования этого дела, выяснили, что свою квартиру на Кутузовском проспекте, 22 (в десяти минутах ходьбы от офиса компании в «Москва-Сити» на Пресненской набережной) обвиняемый Матюхин приобрел, будучи как раз сотрудником QBF.

Отметим также, что еще один фигурант этого дела, учредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский филиал компании, Зелимхан Мунаев полностью признал свою вину, и 21 сентября 2023 года его в особом порядке приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Олег Рубникович