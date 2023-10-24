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Коммерсантъ FM
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Либерально-демографическая политика

ЛДПР займется приумножением россиян вместе с «Единой Россией» и правительством

ЛДПР в понедельник провела конференцию по проблемам демографической ситуации в России. Помимо самих либерал-демократов в лице единственного партийного губернатора, сенаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентариев в обсуждении этого «стратегического» вопроса поучаствовали представители Общественной палаты РФ, эксперты, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова и даже вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. По итогам мероприятия председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал еще плотнее интегрировать партийцев с мест в проекты федерального масштаба. По мнению политолога, особое внимание властей к ЛДПР может объясняться их желанием придать детищу покойного Владимира Жириновского статус второй партии в России.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (справа) уверен, что россияне должны заводить детей, не дожидаясь повышения уровня своего благосостояния

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (справа) уверен, что россияне должны заводить детей, не дожидаясь повышения уровня своего благосостояния

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (справа) уверен, что россияне должны заводить детей, не дожидаясь повышения уровня своего благосостояния

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Нерядовой масштаб заседания либерал-демократы обрисовали уже на этапе анонса: местом проведения расширенной партийной конференции был заявлен статусный Дом союзов. По данным организаторов, на форум прибыли партийцы из более чем 70 регионов. Один из них признался “Ъ”, что начинает привыкать к вниманию столичного руководства, поскольку Леонид Слуцкий «выстраивает плотную работу с ячейками на местах».

«Демографическое развитие должно стать основой государственности»,— провозгласил господин Слуцкий в начале мероприятия, позже пояснив, что партия намерена разработать «образ документа», который «смог бы лечь в основу государственной стратегии».

Одну из ключевых ролей в соответствующем процессе лидер ЛДПР щедро делегировал регионам: «Кто-то из губернаторов уже назвал нас либерально-демографической партией — мы уделяем этому большое значение. Нужен анализ и последовательность действий совместно с правительством и регионами».

Партийный план по улучшению российской демографии Леонид Слуцкий открыл пунктом об «экспансии» россиян в деревню, так как «семья, основанная "на земле", имеет больше детей, чем городская»: «На первом этапе расселения предлагаем расстраивать поселки вокруг городов, по периферии крупных мегаполисов». Вместе с тем ЛДПР намерена «обратить внимание на проблему одиночества» и помочь молодежи обрести любовь. «Мы боремся с различными течениями, но упустили развитие стереотипа о привлекательности жизни "соло", в одиночку,— сокрушался господин Слуцкий.— "Соло", "моно" — это все звучит негативно: мы проведем всероссийский форум с неоднозначным для первого восприятия, но тем не менее (названием.— “Ъ”) "ЛДПР с любовью", чтобы молодежь знакомилась у себя по месту жительства».

Также либерал-демократы намерены «переформатировать общественное мнение», деформированное недоброжелателями, которые создали «картинку, где русские вымирают, а вокруг нищета»: «Да, повышение благосостояния наших граждан и демография идут рука об руку, но вспомните себя! Когда у нас с вами появлялись дети, мы что, жили с вами в полном достатке? Нет, конечно! Дети и деньги никогда не ставились на одну чашу весов». По словам лидера партии, старшие поколения «допустили ошибку», когда внушили детям установку «сначала встать на ноги, а потом семья и дети».

Вслед за господином Слуцким актуальность обсуждаемой темы подчеркнули и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, и приглашенные эксперты, и вице-спикер Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова. «Порой мы даже не находим точек соприкосновения,— приветствовала она коллег из конкурирующей партии.— Но когда речь заходит о защите семьи и детей, наши фракции выступают как одна». В связи с этим госпожа Кузнецова даже упомянула Владимира Жириновского, который когда-то посетовал, что в России до сих пор нет ответственной за демографию государственной структуры. Помимо пункта о создании такого госоргана единоросс включила в тематическую «дорожную карту» «три блока тем» — о поддержке благополучия семей, развитии семейной инфраструктуры и повсеместном продвижении традиционных ценностей.

Долгожданное выступление вице-премьера Татьяны Голиковой, которую либерал-демократы приветствовали стоя, прошло без телекамер и микрофонов.

«Тема чувствительная, а наша задача — результат, здесь недопустим "хайп" даже с приставкой "микро-"»,— пояснил председатель ЛДПР, а позже добавил, что пригласил вице-премьера выступить перед однопартийцами, дабы находиться с ними «в единой системе координат понимания ситуации». И тема демографии — не последняя в очереди на общепартийную «сверку часов», предупредил Леонид Слуцкий: «Председатель партии, высший совет, депутаты, сенаторы — мы будем встречаться не реже нескольких раз в год по знаковым вопросам, и встречаться в регионах».

Как руководство ЛДПР дало напутствие новоизбранным депутатам

Политолог Евгений Минченко не удивлен таким вниманием исполнительной власти к либерал-демократам, поскольку считает их элементом «единой партии власти, частью правящей коалиции». «Более того, в последнее время ЛДПР уделяется особое внимание именно как противовесу КПРФ»,— добавляет эксперт. Как «партия номер два» ЛДПР для Кремля гораздо более комфортна, чем КПРФ, так как либерал-демократы демонстрируют «полную управляемость и лояльность» всегда, а коммунисты — лишь время от времени, отмечает господин Минченко.

Григорий Лейба

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