Либерально-демографическая политика

ЛДПР в понедельник провела конференцию по проблемам демографической ситуации в России. Помимо самих либерал-демократов в лице единственного партийного губернатора, сенаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентариев в обсуждении этого «стратегического» вопроса поучаствовали представители Общественной палаты РФ, эксперты, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова и даже вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. По итогам мероприятия председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал еще плотнее интегрировать партийцев с мест в проекты федерального масштаба. По мнению политолога, особое внимание властей к ЛДПР может объясняться их желанием придать детищу покойного Владимира Жириновского статус второй партии в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (справа) уверен, что россияне должны заводить детей, не дожидаясь повышения уровня своего благосостояния

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (справа) уверен, что россияне должны заводить детей, не дожидаясь повышения уровня своего благосостояния

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Нерядовой масштаб заседания либерал-демократы обрисовали уже на этапе анонса: местом проведения расширенной партийной конференции был заявлен статусный Дом союзов. По данным организаторов, на форум прибыли партийцы из более чем 70 регионов. Один из них признался “Ъ”, что начинает привыкать к вниманию столичного руководства, поскольку Леонид Слуцкий «выстраивает плотную работу с ячейками на местах».

«Демографическое развитие должно стать основой государственности»,— провозгласил господин Слуцкий в начале мероприятия, позже пояснив, что партия намерена разработать «образ документа», который «смог бы лечь в основу государственной стратегии».

Одну из ключевых ролей в соответствующем процессе лидер ЛДПР щедро делегировал регионам: «Кто-то из губернаторов уже назвал нас либерально-демографической партией — мы уделяем этому большое значение. Нужен анализ и последовательность действий совместно с правительством и регионами».

Партийный план по улучшению российской демографии Леонид Слуцкий открыл пунктом об «экспансии» россиян в деревню, так как «семья, основанная "на земле", имеет больше детей, чем городская»: «На первом этапе расселения предлагаем расстраивать поселки вокруг городов, по периферии крупных мегаполисов». Вместе с тем ЛДПР намерена «обратить внимание на проблему одиночества» и помочь молодежи обрести любовь. «Мы боремся с различными течениями, но упустили развитие стереотипа о привлекательности жизни "соло", в одиночку,— сокрушался господин Слуцкий.— "Соло", "моно" — это все звучит негативно: мы проведем всероссийский форум с неоднозначным для первого восприятия, но тем не менее (названием.— “Ъ”) "ЛДПР с любовью", чтобы молодежь знакомилась у себя по месту жительства».

Также либерал-демократы намерены «переформатировать общественное мнение», деформированное недоброжелателями, которые создали «картинку, где русские вымирают, а вокруг нищета»: «Да, повышение благосостояния наших граждан и демография идут рука об руку, но вспомните себя! Когда у нас с вами появлялись дети, мы что, жили с вами в полном достатке? Нет, конечно! Дети и деньги никогда не ставились на одну чашу весов». По словам лидера партии, старшие поколения «допустили ошибку», когда внушили детям установку «сначала встать на ноги, а потом семья и дети».

Вслед за господином Слуцким актуальность обсуждаемой темы подчеркнули и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, и приглашенные эксперты, и вице-спикер Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова. «Порой мы даже не находим точек соприкосновения,— приветствовала она коллег из конкурирующей партии.— Но когда речь заходит о защите семьи и детей, наши фракции выступают как одна». В связи с этим госпожа Кузнецова даже упомянула Владимира Жириновского, который когда-то посетовал, что в России до сих пор нет ответственной за демографию государственной структуры. Помимо пункта о создании такого госоргана единоросс включила в тематическую «дорожную карту» «три блока тем» — о поддержке благополучия семей, развитии семейной инфраструктуры и повсеместном продвижении традиционных ценностей.

Долгожданное выступление вице-премьера Татьяны Голиковой, которую либерал-демократы приветствовали стоя, прошло без телекамер и микрофонов.

«Тема чувствительная, а наша задача — результат, здесь недопустим "хайп" даже с приставкой "микро-"»,— пояснил председатель ЛДПР, а позже добавил, что пригласил вице-премьера выступить перед однопартийцами, дабы находиться с ними «в единой системе координат понимания ситуации». И тема демографии — не последняя в очереди на общепартийную «сверку часов», предупредил Леонид Слуцкий: «Председатель партии, высший совет, депутаты, сенаторы — мы будем встречаться не реже нескольких раз в год по знаковым вопросам, и встречаться в регионах».

Политолог Евгений Минченко не удивлен таким вниманием исполнительной власти к либерал-демократам, поскольку считает их элементом «единой партии власти, частью правящей коалиции». «Более того, в последнее время ЛДПР уделяется особое внимание именно как противовесу КПРФ»,— добавляет эксперт. Как «партия номер два» ЛДПР для Кремля гораздо более комфортна, чем КПРФ, так как либерал-демократы демонстрируют «полную управляемость и лояльность» всегда, а коммунисты — лишь время от времени, отмечает господин Минченко.

Григорий Лейба