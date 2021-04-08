Железная дорога пошла в гору

ОАО РЖД рассматривает возможность открытия пути в Китай через западный участок границы — небольшой отрезок между Казахстаном и Монголией. Исходно преодолеть сложный гористый рельеф предполагалось путем строительства тоннелей, сейчас ОАО РЖД рассматривает вариант эстакады. До сих пор попытки создать короткий транспортный коридор в Китай разбивались об экономическую нецелесообразность, усугубленную техническими и экологическими сложностями.

ОАО РЖД рассматривает возможность строительства погранперехода на западном участке границы с Китаем — отрезке длиной 55 км между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай непосредственно граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, рассказал замгендиректора монополии Алексей Шило. По его словам, рассматриваются и другие варианты, в том числе и развитие коридоров через Казахстан и Монголию, а также предложенный Забайкальским краем переход в районе Приаргунска (см. “Ъ” от 29 января). Но «идеально, конечно, было бы для сети ОАО РЖД не концентрировать все эти пункты пропуска на Дальнем Востоке, потому что достаточно большое расстояние приходится преодолевать по БАМу и Транссибу и в целом там достаточно других узких мест».

«У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай из Алтая,— говорит господин Шило.— Там есть участок границы, в горной местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно».

Топ-менеджер отметил, что тоннель обойдется очень дорого, но при строительстве железной дороги на эстакадах, «вполне возможно, что цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим». С Пекином вопрос пока не проговаривался, говорит господин Шило, с точки зрения топологии Китаю построить свой участок будет гораздо проще.

Вопрос короткого пути в Китай поднимался в 2000-х годах в контексте проекта газопровода «Алтай», идущего этим маршрутом. Однако из-за технических сложностей, невозможности согласовать цену с Китаем и экологических вопросов, связанных с необходимостью пересечения природного парка Укок, занимающего весь участок между границами, проект откладывался и сейчас считается менее приоритетным, чем потенциальный транзитный газопровод через Монголию. О том, что железная дорога через Горный Алтай может быть построена как часть ВСМ «Евразия», в 2017 году рассказывал Александр Мишарин, занимавший тогда должность первого вице-президента ОАО РЖД. Предполагалось строительство тоннелей — 23-километрового китайского и 20-километрового российского.

Вместе с тем на действующих пунктах пропуска из-за введенного Китаем режима дополнительных мер эпидемиологической безопасности сохраняются сложности (подробнее см. “Ъ” от 29 января). За первый квартал объем перевозок сократился на 0,2%, пояснил Алексей Шило, но если в январе—феврале в преддверии китайского Нового года перевозки выросли на 7,8% и 11,8% соответственно, то в марте они упали на 15,8%, а за первые шесть дней апреля — на 18,9%. «По состоянию на утро у нас 70 поездов отставлено от движения в ожидании передачи на сопредельную территорию,— сообщает он.— В том числе 30 контейнерных поездов. Вместо 22 поездов мы в среднем в сутки передаем 13».

Алексей Шило, заместитель главы ОАО РЖД, 7 апреля Мы рассчитываем, что постепенно объем товарооборота будет наращиваться и рано или поздно мы подойдем к тому, что нам нужно будет.

Тем не менее, говорит господин Шило, в перспективе количество выходов на сопредельную территорию должно будет увеличиваться. «Мы понимаем, что товарообмен будет расти, эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. И рано или поздно мы подойдем к тому, что нужно будет построить дополнительный пункт пропуска»,— полагает он.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук полагает, что, поскольку проект отнесен в будущее, дефицит строительных мощностей, с которыми в последнее время сталкивалось ОАО РЖД, может уже перестать быть поводом для беспокойства. По его мнению, основной вопрос — это загрузка нового маршрута. Он полагает, что как базовый груз, скорее всего, будут рассматриваться контейнеры. Но если ориентироваться на контейнерный транзит, возникают новые вопросы, отмечает эксперт: так, возможность вывезти больше контейнеров из Китая необязательно означает, что удастся больше ввезти в Европу, где инфраструктура железных дорог ограниченна.

Наталья Скорлыгина