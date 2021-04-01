Дорогу на Элегест построят в будущих пятилетках

Правительство приняло решение о приостановлении концессионного соглашения на строительство железной дороги Элегест—Кызыл—Курагино на срок до пяти лет без дополнительных платежей и штрафных санкций. Ранее ТЭПК Руслана Байсарова уже законсервировала выработки Элегестского угольного месторождения, ожидая сдвига сроков строительства дороги. По мнению экспертов, реальной потребности в коксующихся углях Элегеста у мирового рынка сейчас нет, а пятилетняя отсрочка без разрыва соглашения внесет определенность в ситуацию на рынке и позволит возобновить соглашение в более благоприятной обстановке.

Правительство приостановило концессию на строительство железной дороги Элегест—Кызыл—Курагино, следует из распоряжения от 29 марта, опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению, в течение 60 дней концедент (Росжелдор) должен заключить с концессионером (ТЭПК «Кызыл—Курагино») допсоглашение, в котором будет предусмотрено приостановление сторонами всех обязательств на срок не более пяти лет. В соглашении также будет зафиксировано отсутствие взаимных претензий сторон в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением соглашения, предусмотрено неначисление концессионной платы и штрафов и последующее возобновление. При невозобновлении соглашение будет считаться расторгнутым без компенсации понесенных расходов.

Проект Кызыл—Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. реализуется по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018 года по декабрь 2048 года). Дорога длиной 410 км должна присоединить к сети Элегестское угольное месторождение с запасами 855 млн тонн коксующегося угля, плановый объем перевозок — 15 млн тонн в год. В специальной проектной компании-концессионере ТЭПК «Кызыл—Курагино» пока 100% принадлежит ТЭПК Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегест. Но предполагалось, что в перспективе 47,5% отойдет к УК «Лидер», еще 5% — к ОАО РЖД. 15% инвестиций должны были составить собственные средства концессионера, остальное — заемные.

Ровно два года назад ОАО РЖД стало генподрядчиком стройки с возможностью привлечь к ней железнодорожные войска. Но уже в конце 2019 года в Минэкономики начали обсуждать необходимость актуализации проекта. В ее рамках предлагалось оказание проекту масштабной господдержки, в том числе предоставления капитального гранта на 50 млрд руб. и налоговых льгот на 51 млрд руб., инвестирования 66 млрд руб. средств ОАО РЖД и 32 млрд руб. средств Фонда национального благосостояния. Также Минэкономики обсуждало возможность увеличения грузовой базы проекта на 12,5 млн тонн с подключением к нему новых участников, что могло потребовать перепроектирования. О том, что сроки ввода дороги вновь сдвигаются (концессионное соглашение не могли заключить десять лет), стало известно в прошлом году, когда уже заговорили о возможности изменения условий концессионного соглашения без штрафных санкций и концессионной платы. При этом, согласно материалам ТЭПК, в 2019 году компания законсервировала горные выработки Элегеста, поскольку без дороги разработка месторождения экономически нецелесообразна.

В Минтрансе и ОАО РЖД от комментариев отказались, господин Байсаров на момент сдачи материала не ответил на запрос “Ъ”.

Независимый эксперт Максим Худалов считает решение о приостановлении концессионного соглашения изящным и актуальным.

По его словам, уголь Элегеста на данный момент рынку не нужен как в силу темпов, набранных Эльгинским проектом и месторождениями «Колмара», так и потому, что сегодняшний скачок спроса обусловлен тем, что Китай скупает все на фоне конфликта с Австралией, а этот конфликт может утихнуть раньше, чем надеются российские поставщики коксующегося угля. Обсуждаемый же контракт ТЭПК с Индией на 40 млн тонн так и не вышел в стадию конкретики. За пять лет, полагает господин Худалов, минует еще один цикл в угольной отрасли, будут лучше понятны очертания рынка, станут яснее перспективы спроса на коксующийся уголь и перспективы «зеленой» металлургии (с использованием водорода): такие проекты сейчас появляются, говорит он, но в малых масштабах, и возможность успешного тиражирования технологии пока под вопросом. Хорошо, что не было принято решение о расторжении концессионного соглашения, отмечает эксперт: это бы поставило под вопрос многие проекты, не только Элегест.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин