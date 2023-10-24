Рынок с пузырьками

Рынок газированных напитков продолжает привлекать инвесторов после прекращения выпуска в России Coca-Cola и PepsiCo. Владелец ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков получил долю в компании, планирующей запуск напитков со вкусом колы под брендом Este.Co. Дефицит в категории восполнился, и возможности для новых марок сокращаются, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Эсте Дринкс Продакшн», совладельцем которого через ООО «Эсте.Ко Интернешнл» выступает собственник ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков, планирует запуск линейки газированных напитков. Это следует из данных Росаккредитации и ЕГРЮЛ. «Эсте Дринкс Продакшн» на 80% принадлежит «Эсте.Ко Интернешнл», где по 50% у господина Новикова и Максимилиана Беседина. Остальными 20% через ООО «Битуби Сервисез» владеет гендиректор «Эсте Дринкс Продакшн» Вадим Купенко.

В середине октября «Эсте Дринкс Продакшн» получила декларацию соответствия на выпуск напитков Cola Сlassic Light, Cola Zero и Cola Zero Ultra под брендом Este.Co.

По указанному в декларации адресу производства находится Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» (Ульяновская область), также выпускающий лимонады и энергетические напитки. А «Эсте.Ко Интернешнл» в июле подала в Роспатент заявку на регистрацию логотипа Este.Co по классу безалкогольных напитков.

На сайте Este.Co указано, что продажи напитков планируется начать в конце 2023 года в банках и стеклянных бутылках по 0,33 л, а также пластиковых бутылках по 0,5 л и 1,5 л. Там говорится, что рецептура разрабатывается в лаборатории в центре NOI в Италии и планируется открытие производств в России и ОАЭ. В «Эсте Дринкс Продакшн», Novikov Group и «Волжанке» комментарии не предоставили.

Один из основателей Famous Amazing Brands (марки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что инвестиции в запуск бренда напитков зависят от количества позиций в линейке, тиража и упаковки. По его словам, алюминиевая банка — наиболее затратный формат. И «Волжанка», продолжает господин Стельмаков, вряд ли согласится на контрактное производство небольших объемов.

Интерес к запуску новых брендов газированных напитков в России резко вырос после решения Coca-Cola приостановить работу в стране и прекращения PepsiCo выпуска Pepsi, Mirinda и 7Up. «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) теперь выпускает напитки «Добрый», а PepsiCo — под брендами Frustyle, Evervess и «Русский дар». В NielsenIQ оценивают среднее число товарных позиций холодных напитков в розничных сетях на август 2023 года в 239 единиц — на 8,4% больше, чем годом ранее. Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков отмечает, что инвесторы видят ниши для новых марок. Но, добавляет он, сложности будут создавать возможное увеличение ставок экологического сбора, динамика валютных курсов, влияющая на стоимость ингредиентов и компонентов к оборудованию, а также привязанные к курсу рубля экспортные пошлины.

Антон Стельмаков отмечает, что львиная доля появившихся альтернативных брендов газированных напитков уже исчезает с полок.

Дефицит быстро восполнился, «Добрый» почти вернул позиции Coca-Cola, и растет импорт из соседних стран, указывает он. По словам эксперта, из локальных игроков закрепиться в категории удалось лишь ГК «Черноголовка» (Fantola) и МПБК «Очаково» (CoolCola, Street, Fancy). По данным NielsenIQ на конец 2022 года, «Добрый Cola» с уровнем дистрибуции 90% занимал 17,7% продаж в категории в деньгах, CoolCola — 5,4%, Frustyle — 2%.

По словам господина Стельмакова, дистрибуция в ресторанах Novikov Group может поддержать запуск Este.Co, но 95% продаж категории обеспечивают торговые сети. Гендиректор RestCon Елена Перепелица отмечает, что ресторанный бизнес отличают повышенные риски, а производство продуктов и напитков для розницы может оказаться хорошей диверсификацией инвестиций. По данным NielsenIQ, по итогам января—сентября 2023 года продажи газированных напитков росли на 5,5% в объеме и на 10,2% в деньгах год к году.

Анатолий Костырев