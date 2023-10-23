Второе китайское предупреждение

В воскресенье стало известно, что власти КНР инициировали расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — крупнейшего в мире производителя iPhone. Формальным поводом стали подозрения властей о налоговых махинациях компании и сомнения в добросовестном использовании земель. Впрочем, подозрения эти возникли вскоре после того, как теперь уже бывший глава Foxconn Терри Гоу собрался стать президентом Тайваня, заодно выступив против давления на остров со стороны КНР. Действия китайских властей привели к обвалу котировок Foxconn и ее дочерних предприятий в Гонконге и Шанхае. Падают и котировки самой Apple.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Foxconn Терри Гоу

Фото: Ann Wang/File Photo, Reuters Бывший глава Foxconn Терри Гоу

Фото: Ann Wang/File Photo, Reuters

Финансовая документация предприятий Foxconn Technology Group в китайских провинциях Гуандун и Цзянсу проверяется налоговыми органами, а лица, ответственные за вопросы природных ресурсов, проверяют предприятия провинций Хэнань и Хубэй на недобросовестное использование выделенных под них земель. Это сообщение Global Times спровоцировало падение котировок акций Foxconn и ее дочерних компаний. Так, акции самой Foxconn упали на открытии торгов на 3,5%, что стало их сильнейшим падением за три месяца.

А Foxconn Industrial Internet, котирующаяся в Шанхае, потеряла максимально возможные 10% рыночной капитализации — такое падение ее акции переживают впервые.

В эти же выходные стало известно о еще двух расследованиях китайских властей в отношении зарубежных компаний. Власти провели обыски в офисах WPP, одной из крупнейших в мире рекламных компаний, и задержали одного из руководителей и двух ее бывших сотрудников. Все они подозреваются в коррупции. Кроме того, в воскресенье Nikkei сообщило об аресте сотрудника японской компании, занимающейся торговлей металлами. Правда, задержание произошло еще в марте текущего года, но все это время о нем ничего не сообщалось.

Череда этих и других расследований и арестов, проведенных властями Китая в отношении представителей зарубежных компаний, заставила аналитиков говорить о новой волне давления китайских властей на иностранный бизнес. Постоянные проверки и обвинения в шпионаже — фирменный стиль правления Си Цзиньпина. Однако некоторые уверены, что последние аресты — сигнал от руководства страны отнюдь не иностранцам. «Мне кажется, что ядро руководства действительно обеспокоено иностранным влиянием, поскольку инакомыслие среди элит растет,— заявила агентству Bloomberg Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист Natixis SA по Азиатско-Тихоокеанскому региону.— Это не сигнал для иностранцев. Это сигнал для элит: не идите по такому пути».

Дело же против Foxconn, кажется, и вовсе не имеет к этой политике никакого отношения. Зато очень сильно напоминает кампанию китайских властей против другого гиганта.

В начале ноября 2020 года Alibaba Group должна была во второй раз установить мировой рекорд по количеству средств, привлеченных в ходе первичного размещения акций. В 2014 году это сделала непосредственно сама Alibaba Group, привлекшая тогда $21,8 млрд. Теперь же к IPO готовилось финтехническое подразделение корпорации — Ant Group, владеющее крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay. Ожидалось, что компания привлечет около $35 млрд инвестиций, однако всего за пару дней до запланированного начала торгов регуляторы вызвали Джека Ма на допрос, а размещение Ant Group на биржах было отложено на неопределенный срок.

За пару месяцев до этого Джек Ма выступал на саммите в Шанхае, где позволил себе (уже не в первый раз) резкую критику в адрес властей, заявив, что их подход душит любые инновации в стране. По данным западных СМИ, за распоряжением регуляторов отменить IPO стоял лично Си Цзиньпин, которому не понравилось, что господин Ма неоднократно критиковал китайские власти. Как результат: многочисленные проверки, расследования, рекордный штраф на $2,78 млрд в 2021 году и еще на $974 млн в 2023 году и, наконец, реструктуризация Ant Group.

Терри Гоу, основатель и до недавнего времени глава Foxconn, может повторить путь Джека Ма. Во всяком случае, первые шаги для этого он уже предпринял. В августе господин Гоу объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Тайваня. В своей речи, посвященной выдвижению, он допустил высказывания, которые вряд ли понравились Пекину: «Дайте мне четыре года, и я обещаю, что принесу 50 лет мира в Тайваньский пролив и создам самый прочный фундамент для взаимного доверия в регионе… Тайвань не должен стать Украиной, и я не позволю Тайваню стать следующей Украиной… Я не склонюсь перед угрозами Китая».

В начале сентября Терри Гоу покинул Foxconn, чтобы сосредоточиться на грядущих выборах, которые пройдут на Тайване уже в январе 2024 года.

И вот спустя пару месяцев после той пламенной речи о непокорности Тайваня (как и в случае с Джеком Ма и Alibaba Group) власти КНР начинают полномасштабную проверку деятельности компании оратора.

В самой Foxconn заверили, что компания будет сотрудничать с китайскими властями: «Соблюдение законов и правил является основным принципом группы во всем мире. Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти». Так же, как в свое время и руководители Alibaba Group, которым пришлось помогать властям привести бизнес Ant Group к нормам и законам китайского общества в течение двух лет. Реструктуризация Ant завершилась только этим летом.

Кирилл Сарханянц