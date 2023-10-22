Китай начал расследование против крупнейшего производителя iPhone из Тайваня

Власти Китая инициировали расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — крупнейшего в мире производителя iPhone. В августе основатель этой компании выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня, заявив, что «не поддастся на угрозы Китая», если власти Китая будут оказывать давление на его бизнес.

По данным китайской государственной газеты Global Times, предприятия Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу проверяют налоговые органы Китая, а лица, ответственные за вопросы природных ресурсов, проверили предприятия провинций Хэнань и Хубэй. Причины расследования неизвестны.

В пресс-службе Foxconn сообщили, что компания будет сотрудничать с китайскими властями. «Соблюдение законов и правил является основным принципом группы во всем мире. Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти»,— говорится в сообщении компании, которое приводит Financial Times.

В августе основатель Foxconn, миллиардер Терри Гоу выдвинул кандидатуру на пост президента Тайваня. Forbes оценивает состояние Терри Гоу в $7,4 млрд, он занимает шестое место среди самых богатых бизнесменов Тайваня.

В обращении к жителям Тайваня Терри Гоу заявил, что планирует принести «50 лет мира в Тайваньский пролив» и заложить «глубочайшую основу для взаимного доверия» между Тайванем и Китаем. Он говорил, что Тайвань «не должен стать следующей Украиной».

Анастасия Ларина