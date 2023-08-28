Основатель Foxconn вновь намерен участвовать в выборах президента Тайваня

Основатель Foxconn Терри Гоу объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента (главы администрации) Тайваня, которые пройдут в январе 2024 года, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терри Гоу

Фото: AP Терри Гоу

Фото: AP

Это вторая попытка Терри Гоу побороться за пост руководителя Тайваня. В апреле 2019 года он объявил об отходе от руководства Foxconn и о намерении выставить свою кандидатуру на выборах. Тогда миллиардер собирался баллотироваться от партии Гоминьдан, чьи позиции были ему близки. Терри Гоу также выступает за сближение с Пекином и регулярно подчеркивает, что Тайвань является частью единого Китая. Однако в июне 2019 года господин Гоупроиграл праймериз и вышел из партии. Тогда многие наблюдатели говорили, что Терри Гоу может стать независимым кандидатом, но неожиданно для многих он вообще отказался от участия в выборах.

О намерении баллотироваться в президенты в 2024 году миллиардер начал говорить в начале текущего года. Он вновь надеялся выставить свою кандидатуру от Гоминьдана, но в мае снова проиграл праймериз партии. В итоге господин Гоу входит в предвыборную гонку как независимый кандидат. В ходе своего выступления, посвященного выдвижению кандидатом в президенты, Терри Гоу пообещал обеспечить Тайваню мирное существование: «Дайте мне четыре года, и я обещаю, что принесу 50 лет мира в Тайваньский пролив и создам самый прочный фундамент для взаимного доверия в регионе… Тайвань не должен стать Украиной, и я не позволю Тайваню стать следующей Украиной».

О возможности конфликта между США и КНР из-за острова «Ъ» писал в материале «Чем Тайвань не Украина».

Кирилл Сарханянц