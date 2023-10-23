В обновлении iOS исправлена ошибка с выгоранием экранов в iPhone 15

Американская корпорация Apple выпустила очередное обновление операционной системы iOS 17.1, в котором компания проблемы с выгоранием экранов iPhone 15. Ранее пользователи жаловались, что после работы на экранах смартфонов остаются отпечатки уже свернутых изображений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Функция пока доступна в бета-версии, однако некоторые пользователи Reddit уже опробовали ее и сообщили, что проблема действительно решается. Ранее предполагалось, что проблема может быть аппаратная и связана с OLED-экранами, которые используются в iPhone. OLED-экраны имеют склонность к выгоранию, однако для этого они должны непрерывно работать очень длительное время на высокой яркости, в то время как iPhone выгорал почти сразу.

Это уже не первая программная проблема, связанная с новыми iPhone: какое-то время назад Apple выпустила обновление iOS 17.0.3, в котором устранила проблему с перегревом iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ранее пользователи начали массово жаловаться, что их новые iPhone 15 становятся очень горячими, а иногда устройства выключались из-за перегрева.

Евгений Федуненко