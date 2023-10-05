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Коммерсантъ FM
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Apple исправила ошибку с перегревом iPhone в обновлении iOS

Американская корпорация Apple выпустила обновление операционной системы iOS 17.0.3, в котором компания устранила проблему с перегревом iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ранее пользователи начали массово жаловаться, что их новые iPhone 15 становятся очень горячими, а в некоторых случаях устройства выключались из-за перегрева.

Как выяснили в Apple, проблема возникала из-за приложений вроде Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Uber и других, которые также активно использовали процессор A17 Pro,— это и приводило к нарушениям работы охлаждения. В Apple оптимизировали работу приложений и операционной системы, и теперь устройства не должны перегреваться.

В Apple заявили, что проблема с перегревом не была связана с новым титановым корпусом, как это раньше заявляли некоторые отраслевые аналитики. Например, Мин-Чи Куо предположил, что из-за титанового корпуса Apple пошла на компромиссы в плане охлаждения смартфонов, и решить проблему поможет только замедление процессора. Apple сообщила, что не собирается снижать производительность процессора A17 Pro, а титановый корпус устанавливает более эффективное рассеивание тепла по сравнению со стальными рамами в предыдущих iPhone.

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Евгений Федуненко

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