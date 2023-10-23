Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz за победу на турнире UFC 294

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств (ММА) чеченцу Хамзату Чимаеву Mercedes-Benz G-класса после его победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Чимаев опубликовал фото с новой машиной в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров (слева) и Хамзат Чимаев

Фото: @khamzat_chimaev Рамзан Кадыров (слева) и Хамзат Чимаев

Фото: @khamzat_chimaev

В субботу, 21 октября, Чимаев, представляющий ОАЭ, победил Камара Усмана (США) раздельным решением судей. На счету 29-летнего Чимаева теперь 13 побед и ни одного поражения. Он впервые провел бой от ОАЭ, ранее спортсмен выступал под флагом Швеции.

На том же турнире российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил Александра Волкановски из Австралии. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

Подробнее о поединках — в материале «Ъ» «Ислам Махачев ногаутировал соперника».

Лаура Кеффер