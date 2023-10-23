Ислам Махачев ногаутировал соперника

Шикарный турнир в Абу-Даби закрепил за Исламом Махачевым, единственным отечественным чемпионом UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), статус суперзвезды исключительного масштаба. Защищая в Абу-Даби свой титул в легком весе (70 кг), Махачев удивительно легко и быстро — нокаутом после неожиданного удара ногой уже в первом раунде — победил казавшегося безумно опасным для него соперника — австралийца Александра Волкановски, с которым в феврале провел почти равный бой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комбинация, которую Ислам Махачев (справа) припас для Чарльза Оливейры, сгодилась и для Александра Волкановски (слева)

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Комбинация, которую Ислам Махачев (справа) припас для Чарльза Оливейры, сгодилась и для Александра Волкановски (слева)

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Описывая основной итог центрального боя в программе турнира UFC 294, ESPN без колебаний резюмировал, что он «закончил дебаты». Какие именно дебаты имелись в виду, понятно. Разумеется, по поводу места Ислама Махачева в иерархии UFC, длившиеся несколько месяцев, с февраля прошлого года.

Тогда Махачев, уже завоевавший чемпионский титул в особенной для России категории, в категории, в которой когда-то царил его друг и ментор Хабиб Нурмагомедов, встречался в Перте с австралийцем Александром Волкановски, чемпионом в весе полулегком (до 66 кг), скакнувшим ради того, чтобы проучить преемника Нурмагомедова, в следующую категорию. Бой оставил после себя шлейф вопросов. Махачев на протяжении большей его части превосходил знаменитого оппонента, но все-таки не настолько, чтобы казаться на его фоне мастером совершенно иного уровня. А в заключительном, пятом раунде россиянин и вовсе оказался на полу в положении, похожем на критическое. С вердиктом судей, отдавших ему выигрыш, были согласны отнюдь не все эксперты. Зато многие из них были согласны с решением UFC сохранить за Александром Волкановски позицию в своем рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории строчкой выше, чем у Ислама Махачева, пусть отдав самую верхнюю американскому тяжеловесу Джону Джонсу. Выглядело это своеобразной компенсацией за поражение в равном матче.

Но теперь, видимо, у UFC не останется иного выбора, кроме как наконец поменять Ислама Махачева и Александра Волкановски местами. Даже учитывая, что австралиец узнал, будет ли он участником шоу в Абу-Даби всего за полторы недели до него, после того как из-за травмы снялся бразилец Чарльз Оливейра, с которым должен был драться российский боец, и имел минимум времени для подготовки— слишком эффектным и убедительным получился успех Махачева.

Чтобы оценить его как следует, нужно знать, что Волкановски не уступал никому досрочно десять лет, хотя пересекался с грандиозными противниками. Он научился терпеть — в стойке, в партере. Он научился защищаться так, что, казалось, его ничем не огорошить. Махачеву, чтобы разобраться с Волкановски, потребовались три минуты и трюк, интегрировавший в его облик потрясающего универсала еще одну черточку.

Стандартный прогноз перед поединком сводился ведь к тому, что Исламу Махачеву нужно искать счастье в борьбе: в стойке Александр Волкановски, что подтвердил и февральский бой, чересчур опасен. Но Махачев все решил именно в стойке.

Он открыл матч-реванш хай-киком — ударом ногой в область головы, не очень-то получившимся. Он казался со стороны чем-то таким абсолютно необязательным, ударом ради галочки, ради того, чтобы просто заставить оппонента слегка напрячься, анализируя, стоит ли ему бояться ходов, по идее, оппоненту не свойственных. Но посреди этого тягучего, настраивавшего на долгое противостояние раунда россиянин вдруг снова стрельнул хай-киком. И на сей раз не ради галочки. Левая голень Махачева врезалась в лицо Волкановски. А через мгновение рухнувший на пол австралиец уже старался уцелеть под обрушившейся на него сверху канонадой крепких тумаков и, естественно, не уцелел. А Махачев вскоре объяснял, что на самом деле ничего шального в его хай-кике не было — припас еще для Оливейры комбинацию-сюрприз, сгодившуюся и для все знающего и все видящего Волкановски.

В наиболее вкусной части турнира в Абу-Даби состоялись еще два чрезвычайно важных для всех российских поклонников UFC боя. Один вылился в ЧП. Россиянин Магомед Анкалаев уже довольно давно находится рядом с чемпионским титулом в полутяжелом весе (до 93 кг), но в декабре не смог забрать его, завершив ничьей бой с Яном Блаховичем, а теперь не получил претендентский статус из-за дурацкой ошибки.

Поединок Анкалаева с американцем Джонни Уокером продлился меньше четырех минут. После хитрого приема Уокера, показавшего, что ему жутко больно из-за в действительности не случившегося попадания Анкалаева, и попытки поймать отвлекшегося соперника не поддавшийся на уловку россиянин провел тейкдаун. А там, у сетки, ему не хватило терпения, чтобы дождаться, когда Джонни Уокер поднимется на обе ноги, чтобы провести задуманный удар коленом в голову. Анкалаев провел его, еще когда Уокер опирался на пол своим собственным коленом. А это уже удар запрещенный.

Джонни Уокер, уже поговорив с врачом, всем своим видом давал понять, что ему наплевать на пережитое потрясение, что он готов продолжать. Но рефери, узнав рекомендацию медиков, бой остановил. Протестовали против такого решения оба оппонента. Причем так яростно, что успокаивать их в октагон вышел целый отряд сотрудников службы безопасности, а также глава UFC Дейна Уайт. В общем, бой был объявлен несостоявшимся под недовольное гудение публики.

В следующем поединке пользующийся колоссальной популярностью уроженец Чечни Хамзат Чимаев, до недавнего времени представлявший Швецию, а сейчас выступающий за ОАЭ, сохранив безупречный послужной список, одержал 13-ю подряд победу в MMA. И она была, конечно, ценнее всех остальных.

Чимаеву противостоял нигериец Камару Усман, фактически живая легенда, выдающийся боец, пусть уже в ветеранском возрасте, пусть проигравший два последних боя, а на этот вышедший, несмотря на то что еще две недели назад, как и Волкановски, не значился в списке участников турнира, но все равно жутко опасный, безумно классный. И Усман поразил. Первый из трех раундов он терпел висящего на спине и бьющего Чимаева, немыслимым образом выдержав пытку. Во втором уже перевел поединок в нужный ему режим — скорее кикбоксинга, чем борьбы. А в третьем вообще затащил Чимаева на свою любимую территорию — в отчаянную рубку.

Это было топовое зрелище. Чимаеву приходилось тяжело, но он нашел в себе силы для перевода оппонента в партер буквально в критический для себя момент. Может, он и принес ему успех (Хамзату Чимаеву отдали выигрыш двое судей, а третий поставил ничью) вместе со статусом претендента на титул чемпиона мира в среднем весе (до 84 кг), которым пока владеет американец Шон Стрикленд.

Алексей Доспехов