Ислам Махачев нокаутировал Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил Александра Волкановски из Австралии на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

31-летний россиянин во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Махачев уже встречался с Волкановски в феврале, тогда он победил единогласным решением судей. Австралиец заменил в бою Чарльза Оливейру из Бразилии, который снялся с поединка из-за рассечения.

На счету Махачева теперь 25 побед и 1 поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и 3 поражения.

В другом бою турнира уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, победил Камару Усмана из США раздельным решением судей. На счету 29-летнего Чимаева теперь 13 побед и ни одного поражения. Он впервые провел бой от ОАЭ, ранее выступал под флагом Швеции.

Леонид Уварчев